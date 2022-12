Roskosmose endine juht Dmitri Rogozin sai Donetskis Ukraina rünnakus viga

Vastuoluliste kommentaaridega silma paistnud Vene poliitik Dmitri Rogozin sai Vene meedia teatel Donetskis hotellis Ukraina rünnaku tõttu haavata. Rogozin on varem olnud Vene kosmoseagentuuri Roskosmos juht ning Vene asepeaminister aastatel 2011-2018.

Dmitri Rogozin sai Donetski linnas viga, kui Ukraina väed ühe äärelinnas asuva hotelli pihta suurtükituld andsid, vahendas Interfax tema assistendi väidet. Rogozin on olnud nii Venemaa endine asepeaminister kui ka Vene kosmoseagentuuri Roskosmos endine juht.

Rogozini assistendi sõnul asus Rogozin Donetski äärelinnas koos teiste sõjaliste nõunikega. Mida Rogozin Donetskis tegi, tema assistent ei täpsustanud.

Rogozin olevat tema assistendi sõnul konkreetses hotellis Donetski äärelinnas mitu kuud elanud. Assistent väitis, et Rogozinit ja teisi Vene sõjalisi nõunikke rünnati tõenäoliselt 155 mm Caesari iseliikursuurtükkidega.

Konkreetse relvasüsteemi andis Ukrainale Prantsusmaa.

Rogozini elu ei ole tema assistendi sõnul ohus ning ta sai selga haavata. Sama teatas ka Ria Novosti. Ria Novosti teatel on Rogozinil rünnaku tõttu selgroo ligidal seljas kild, mida ei saa ohutult eemaldada.

Rünnaku käigus sai haavata ka niinimetatud Donetski rahvavabariigi peaminister Vitali Hotšenko, vahendas Interfax.

Rogozin: tegu oli töökoosolekuga

Rogozin kommenteeris hiljem toimunud rünnakut Telegramis ning väitis, et rünnaku alla jäänud Donetski hotellis toimus väikeses ringis rahulik töökoosolek.

Rogozini väitel on tema seltskond viimased kuud selles hotellis rahulikult elanud ning Ukraina väed pole seda tema sõnul kaheksa aasta jooksul kordagi pommitanud. Rogozin kinnitas, et hoonet tabas kolmapäeval 19.45 mitu ülitäpset rünnakut.

Rogozin kinnitas, et tal on parema abaluu kohal kehasse tunginud metallist kild, mis on kavas eemaldada operatsiooniga. Mehe sõnul sai viga ka mitu tema lähedast.

Tuntud Vene Telegrami kanal Baza samas väitis, et Rogozin sai haavata pähe, vasakusse reide ning tagumikku ning Ukraina rünnaku ajal toimus Rogozini sünnipäevapidu. Baza väitel hukkus samas rünnakus kaks inimest ning viis sai haavata. Neid väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

Rogozin oli aastatel 2011–2018 Venemaa asepeaminister. Ta on silma paistnud vastuoluliste kommentaaridega ja ähvardustega lääneriikidele.