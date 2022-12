Riigilaevastikku hakkab juhtima Andres Laasma

Riigilaevastikus on võimalik veesõidukeid ristkasutada ja sellega nende majandamise pealt kokku hoida.

Laasma töötas palju aastaid saarte ja mandri vahelisi ühendusi korraldava Kihnu Veeteede juhina. Tallinna Tehnikaülikoolis merendusvaldkonna doktorikraadi omandav Laasma saab uue riigiameti luua oma käe järgi.

"Täiesti kohane on öelda, et see laevastik hakkab olema kummipaadist jäälõhkujani ehk siis erinevate ametite väikesed ujuvvahendid kuni transpordiameti kõige suuremate laevadeni välja. Laevade arv on rohkem kui 250. Sellel organisatsioonil saab olema ülisuur roll tulevikulaevade ehitamisel, et Eesti saaks täita kõik võetud kliimaeesmärgid," ütles Laasma.

Kihnu Veeteede juhina asub uuest aastast tööle samuti merenduse taustaga Jaak Kaabel.

"See töö on mulle suhteliselt tuttav, aga eks kõik saared on eriilmelised ja erinevate vajadustega. Ma usun, et ma väikesaari tunnen päris hästi ja Vormsi elanikuna olen üsna hästi kursis selle teenusega. Varem ma olen töötanud TS Laevades, mis korraldas reisjatevedu suursaarte ja mandri vahel," ütles Kaabel.