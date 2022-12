Jõuluajal saab toetada kodutuid panustades toidupakki

Tallinna sotsiaaltöö keskuse Kauge tänava majutusüksuse elanikud on kogunenud ümber kuuse ja ootavad jõuluvana.

Jõulupeod on sellel aastal igas üksuses eraldi. Nii suurt ruumi, kuhu kõik korraga kingipakki saama mahuks, on raske leida.

"Meil on üle 600 inimese meie teenusel ja siis jääks ikkagi mõni ilma. Sellepärast üksused teevad ise oma jõulusöögi ja nii palju kui on võimalik, siis meelelahutust või kingituste jagamist. Tuleb nagu koduselt ka," rääkis Tallinna sotsiaaltöökeskuse direktor Kersti Põldemaa.

Päris oma kodu majutusüksuses elaval inimesel pole. Keerulised ajad annavad end tunda ja majutusüksuste kohad täituvad kiiresti.

Hiljuti lõppenud tänavakodutute loendus näitas, et nendegi arv on veidi tõusnud, ütleb Põldemaa. Praegu võib neid Tallinnas olla nii umbes 60 ringis.

Kodutud ja vähekindlustatud on igal aastal enne aastavahetust oodatud Oleviste kirikusse jõulupuule. Praegu on kirikusse juba kogunemas kommipakke ja konserve.

Kui viimastel aastatel on koroona pärast vaid pakke jagatud, siis 30. detsembri jõulupuul on ka kontsert. Linnarahvas on alati aidanud kingipakke täita ning toiduabi on oodatud ka nüüd.

"See aasta plaanime teha miinimum 1000 pakki. Ise aimame, et äkki vajadus on 1500 pakki. Ja siis võibki 29. detsembril kella viieks tuua. Aga kui ta on konserv või kommipakk, siis neid võib juba tuua," rääkis Oleviste hoolekande juhatuse liige Liis Borissenko.

Kingipakkides, mille jõuluvana Kauge tänava majutusüksuse rahvale jagas, olid apelsinid, purk mett, küpsised ja veel natuke head ja paremat. Julgemad lugesid ka luuletust.