Haapsalus loodi Tartu eeskujul meestele kooskäimiskoht

Tartus asuva meeste koja eeskujul loodi Haapsalus ühing nimega meeste koja Haapsalu kuur, mis on tänaseks tegutsenud veidi üle aasta. Selle eesmärk on toetada meeste heaolu läbi puutöökojas ühiselt õlg õla kõrval toimetamise.

Austraaliast pärit liikumise Men's Shed ehk meeste kuur eeskujul loodud meeste koja juures Tartus kaasa löönud Taivo Leesment tuli Haapsallu kolides mõttele, et ka seal võiks olla koht, kus ühiselt puutöökojas nokitseda ja suhelda. Liikmed tulid kuulutuse peale.

"Põhiline muidugi, et iga liige saaks oma asja kallal nokitseda ja teiste liikmetega koos mõnusalt aega veeta, rääkida juttu, kohvi juua. Sellel on selline sotsiaalne pool samuti," ütles Leesment.

Haapsalu kuur on hoo sisse saanud tänu linna, mittetulundusühingu Puulaevaselts Vikan ja mitme ettevõtte abile. Aidatud on muu hulgas seadmete ja materjaliga. Haapsalu kuur on end sisse seadnud linna servas Uuemõisas.

Urmas Kaldel on endal kodus ka töökoda, aga kuuris on suureks plussiks just seltskond.

"Seltskonna kasu ma pean küll tunnistama, see on meil väga hea nii vaimult kui üleüldiselt. Saab nalja, saab tööd teha, saab tõsiseid asju arutada. Sotsiaalne pool on selle juures minu jaoks tähtsam kui see töökoda," lausus Kalde.

Leesment ütles, et Haapsalu kuur alustas ühist projekti Haapsalu sotsiaalmajaga, mille kliendid käivad Haapsalu kuuris kadakast kuumaaluseid meisterdamas.

"Lihvivad neid seibe ja liimivad neid aluste peale ja hiljem samad tooted viivad enda teatud poodi, mis on neile eraldatud pind siin Haapsalu turu peal ja teenivad endale sellega tulu," rääkis Leesment.

Meeste koja Haapsalu kuuril on kokku 25 liiget.