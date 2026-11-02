Küberründaja tõstis Eesti suurpoe külmleti temperatuuri 50 soojakraadini

Eesti suurketi toidukauplust tabas küberrünnak, mille käigus pääsesid ründajad ligi poe külmasüsteemi kaugjuhtimiseks kasutatavale arvutile ning muutsid külmleti temperatuuriseade 50 soojakraadini. Sarnastest juhtumitest on esmaspäeval teada antud ka Rootsis, Belgias ja Luksemburgis.

Millise poe külmasüsteem rünnaku alla sattus, ei soovinud tehnoloogiliste külmasüsteemide tootja ja turustaja Kitman Coldtech juht Jann Mutso ERR-ile öelda.

"Üht meie klienti rünnati," lausus Mutso, kelle sõnul on kõnealuse juhtumi ohvriks suur ketipood. "Toimunud on rohkem. Täpselt veel ei tea, aga teisi kliente Eestis on ka rünnatud, mitte ainult meie omi. See on väga värske, toimus täna hommikul."

Ründajad pääsesid ligi Danfossi vanemat tüüpi külmasüsteemi juhtarvutile ja tõstsid selle temperatuuri 50 kraadini. Mutso sõnul sarnaneb ründeviis oktoobris Prantsusmaal ja Hollandis toimunu rünnakutele, kus samuti sekkuti supermarketite digitaalsete külmasüsteemide töösse ja muudeti nende temperatuurisätteid.

"Käekiri on sama, aga rohkem ei oska veel kommenteerida," ütles Mutso.

Tema sõnul on suurtes toidupoodides tavapärane, et külmasüsteemid on digitaalsed ja võrku ühendatud, kuid praeguse seadmerünnaku puhul otsitakse konkreetseid turvaauke.

"Kõik kaupluseketid on hakanud selle vastu võitlema ja oma kontrollereid uuendanud, aga on ka selliseid kohti, kus on vanad ja uuendamata kontrollerid ja neid sihitakse praegu," tõdes külmasüsteemide tootja.

Sel korral õnnestus juhtumile reageerida kümne minuti jooksul ning seetõttu jäid kahjud olemata, kuid Mutso sõnul võib digitaalsete süsteemide töö häirimine otseselt mõjutada toiduohutust ja põhjustada märkimisväärset kahju.

Kitman Coldtechi kodulehel oleva info kohaselt on nende klientideks nii Selver, Rimi, Coop kui ka Lidl.

Rünnakud toimusid ka teistes Euroopa riikides

Sarnased rünnakud on tabanud ka Belgia, Luksemburgi ja Rootsi toidupoode.

Dagens Nyheter kirjutab, et Rootsis tekkisid öösel tõrked ICA ja Coopi poodide jahutus- ja külmasüsteemides.

"Halvim stsenaarium on tõeks saanud. Meie jahutus- ja sügavkülmikud langesid öösel häkkerirünnaku ohvriks ning temperatuur seadistati 50 kraadile," teatas ICA Sjöbos asuv pood sotsiaalmeedias, lubas riknenud kauba kiiresti müügilt kõrvaldada ja oma süsteemid taas tööle saada.

Stockholmi kesklinnas asuva ICA Baroneni müügijuht Engla Ingwall ütles, et nende sügavkülmikud läksid rünnaku tõttu äärmiselt kuumaks ja nad olid sunnitud kogu toidu, mille kogus on märkimisväärne, ära viskama. Juhtunust teavitati politseid.

Veel pole teada, kui paljusid ICA kauplusi rünnak puudutas, kuid ICA pressiesindaja Gustaf Nilsson ütles, et nende arv on väike ja tegu on poodidega, millel on ühendusi väljaspool ICA keskset võrku.

Rootsis rünnati ka Coopi poodide külmasüsteeme. Pressiesindaja Carlos Cancino ütles, et samalaadseid probleeme on kuues nende kaupluses Kesk-Rootsis. Mõnes kohas on mõjutatud ainult teatud jahutusseadmed, teisal aga on rivist väljas kõik jahutus- ja sügavkülmikud.

"Õnneks olime üsna ettenägelikud. Märkasime, et meil on kasutusel sarnased seadmed, nagu need, mis olid seotud mõne nädala taguse vahejuhtumiga Prantsusmaal ning oleme juba uued süsteemid tellinud. Tõenäoliselt kiirendab see lihtsalt seadmete väljavahetamist mõne päeva võrra," lausus Cancino.

Reutersi teatel tuvastas jaekett Ahold Delhaize AD.AS, et nende Belgias ja Luksemburgis asuvates külmikutes ja sügavkülmikutes on temperatuur tõusnud. Ettevõte uurib juhtunut.

Belgias on väljaande Le Soir andmetel külmutusseadmete probleemid mitmetes Shop&Go kauplustes ja ligikaudu 15 Carrefour' poes.

Umbes kolm nädalat tagasi häkiti Prantsusmaal sadade toidupoodide külmutus- ja jahutusseadmetesse. Häkkeritel õnnestus käivitada sulatustsükkel paljudes suurte jaekettide kaupluses.

Ei ICA ega Coop ei ole aga veel kinnitanud, kas Rootsis esmaspäeval ilmnenud probleemide taga on häkkerid.