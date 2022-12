Vabatahtlikud saatsid Ukrainasse järjekordse autotäie varustust

MTÜ Vaba Ukraina saatis Ukrainasse järjekordse autotäie asjadega, millest võitlejad puudust tunnevad. Ja kuigi rindel on jõule keeruline tähistada, annavad eestlased sealgi oma panuse, et jõulumeeleolu luua.

Seekordses saadetises on jõulukraami, aga ka tööriistad, generaator, täiskehalahased ja südamemassaaži nukud.

"Need lähevad meditsiinitreeningkeskustesse, kuhu oleme saatnud juba hunnikute kaupa treenimisžgutte ja asju, aga on ilmnenud, et ka puhtalt elustamise harjutamiseks on vaja neil vahendeid ja ega kohapealt neid väga lihtsalt leida ei ole ka," ütles MTÜ Vaba Ukraina juhatuse liige Reimo.

Sõja algusest saati on MTÜ Vaba Ukraina varustanud ukrainlasi peamiselt meditsiinivahendite ja droonidega.

"Meie tekkinud võrgustik, muu hulgas need samad meedikud, kes on Eestis õppinud ja ka teised sõbrad Ukrainas, nemad on erinevates üksustes laiali rindel ja meiega otse kontaktis ja saadavad pidevalt teateid, et mille järgi on rindel tohutu puudus," lausus MTÜ Vaba Ukraina asutajaliige Ronald Riistan.

Seni on annetusi kogutud üle poole miljoni. Kellel soov vabatahtliku või annetajana kampa lüüa, leiab infot Facebookist Vaba Ukraina lehe alt.

Ukraina rahvusvahelises leegionis võitleb ka eestlasi. MTÜ Vaba Ukraina abi on jõudnud ka nendeni. Enim vaimustas mehi laadur-ekskavaator.

Siis kui staabimehed kuulsid sellest... Mis mõttes? Kuidas see võimalik on? Väike Eesti saadab. Siin Eesti on väga aukoha peal. Kui mind näiteks kontrollpunktis peetakse kinni ja mul rohkem midagi ei ole vaja, kui ainult öelda, et.... noh, näiteks kontrollib passi, siis (näitab käega teed) mine. Et see Eesti pass on kõige suurem usalduse märk siin," lausus Sergo Susi, kes on vabatahtlik Ukraina rahvusvahelises leegionis.

Susi kaitseb Ukrainat alates märtsist rahvusvahelises leegionis Harkivi lähedal. Jõule peetakse sealgi. Kuigi pika külmetumise tagajärjel on Susi praegu haiglas, oli tal plaan ka oma meestele jõulumeeleolu luua ja tugikeskusesse jõulupuu üles seada.

"Siis see väike nurgake jõulukuusepuuga, ma usun, et see toob südamesse sooja ja rõõmu, ja iga mees, kellel on relv käes siin olles, võideldes vabaduse eest, ta mõtleb ikka oma perele, oma kodule, sest me oleme kõik kodudest kaugel," ütles Susi.