Tööstusliit: Saksamaa vajab tehisaru arendamiseks drastilisi muudatusi

Euroopa juhtiv majandus vajab andmekeskuste ehitamise hoogustamiseks drastilisi reforme, teatas Saksa digiühendus teisipäeval, kuna üha enam hoiatatakse, et riik on tehisaru vallas maha jäämas.

"Peame oluliselt parandama andmekeskuste investeerimisraamistikku taskukohase elektri, sobivate asukohtade ning palju kiiremate planeerimis- ja heakskiitmisprotseduuridega," ütles Saksa digiühenduse Bitkom juht Ralf Wintergerst.

"Tehisaru võidujooks on ka võidujooks arvutusvõimsuse nimel. Need, kes jäävad taristu osas maha, riskivad tehisintellekti vallas kiiresti positsiooni kaotamisega," lisas Wintergerst.

Kasvanud on kartused, et Saksamaa ja laiemalt kogu Euroopa on tehisaru vallas rongist maha jäämas.

Euroopa Keskpanga viidatud andmete kohaselt andsid Ühendriigid eelmisel aastal välja 59 märkimisväärset tehisaru mudelit, Hiina aga 35. Prantsusmaa ja Suurbritannia andsid välja kumbki ühe.

Kuigi Saksamaa kogu installeeritud arvutusvõimsus, mis on tehisaru mudelite treenimiseks ja käitamiseks hädavajalik, on Bitkomi andmetel alates 2015. aastast peaaegu kahekordistunud ja ületab nüüd 3 gigavatti, jääb see prognooside kohaselt Hiinast ja USA-st kaugele maha.

Arendust pidurdavad kõrged energiahinnad ja pikad heakskiitmisprotseduurid.

Bitkom prognoosib Saksamaa võimsuseks 2035. aastaks 10 GW, võrreldes 160 GW-ga USA-s ja 90 GW-ga Hiinas.

"USA ja Hiina ehitavad oma võimekust välja täiesti teises mastaabis," ütles Wintergerst.