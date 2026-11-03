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Küsitlus: Hispaania parempoolsed saavutavad parlamendis kindla enamuse

Välismaa
Rahvapartei (PP) juht Alberto Núñez Feijóo
Rahvapartei (PP) juht Alberto Núñez Feijóo Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Eduardo Parra
Välismaa

Ajalehe El Español tellitud küsitlusest selgub, et sotsialistist peaministri Pedro Sánchezi toetus on pärast möödunud nädala ränka rongiõnnetust vähenenud ning parempoolsed parteid saavutavad erakorraliste valimiste järel parlamendis kindla enamuse.

Uuringu kohaselt on ligi miljon 2023. aasta valimistel sotsialiste ja nende vasakpoolseid liitlasi toetanud valijat nüüd valmis hääletama konservatiivse Rahvapartei (PP) või parempopulistliku Voxi poolt. Vastupidises suunas on liikunud vaid 214 000 valijat, vahendas The Times.

Küsitlus viitab, et eelmisel kolmapäeval Toledo provintsis toimunud rongiõnnetus ning Sáncheze otsus jätta transpordiminister Óscar Puente ametisse on valitsuse positsiooni veelgi nõrgestanud. 

Küsitluse prognoosi kohaselt saaksid PP ja Vox koos oma liitlastega 350-kohalises parlamendis 203 kohta. Sotsialistidele prognoositakse 106 ja vasakpoolsele liikumisele Frente Amplio vaid viit kohta. 

Hispaania erakorralised parlamendivalimised toimuvad 29. novembril.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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