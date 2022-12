Mägi-Karabahhis puhkesid suured Bakuu-vastased protestid

Armeenia süüdistab Aserbaidžaani vaidlusaluse Mägi-Karabahhi piirkonna blokeerimises, mille tõttu piirkonnas on otsa lõppemas toiduvarud. Mägi-Karabahhis nõuavad nüüd tuhanded inimesed, et Aserbaidžaan lõpetaks olulise Latšini koridori blokeerimise.

Latšini koridor on ainus maismaaühendus Armeenia ja Mägi-Karabahhi piirkonna vahel. Karabahhi juhid väidavad, et blokaad on kaasa toonud tõsise toidu, ravimite ja muude esmatarbekaupade puuduse, vahendas Rferl.

Piirkonna liider Ruben Vardanian ütles, et kohalikele elanikele on jäetud kolm võimalust. "Esimene võimalus on, et me alistume, teine võimalus on, et lahkume. Kolmas võimalus on, et me võitleme," ütles Vardanian.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Aserbaidžaani üles lubama vaba liikumist mööda Latšini koridori. Macron helistas ka 23. detsembril Aserbaidžaani presidendile Ilham Alijevile.

Bakuu väidab, et Latšini koridori blokeerisid keskkonnakaitsjad. Alijevi pressibüroo teatel ütles Alijevi Macronile, et neil on õigus protestida "ebaseadusliku" kaevandustegevuse vastu Karabahhis.

Alijev vestles 23. detsembril ka oma Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas hiljuti, et Aserbaidžaan rikkus 2020. aastal sõlmitud rahulepingut.

1990. aastatel toimunud sõja käigus vallutasid Armeenia ja Mägi-Karabahhi väed piirkonna ja ümbritsevad alad, kuid Aserbaidžaan vallutas need 2020. aasta sõja käigus suuresti tagasi. Piirkonnas tegutsevad ka Vene väed.