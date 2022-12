Sideettevõtted tõstavad uuest aastast hindu

"Mõistlike hindade säilitamiseks viime nii era- kui ka ärikliendid üle kaasaegsematesse pakettidesse. Nii era- kui ka äriklientide puhul jääb hinnamuudatus umbes 15 protsendi juurde ja sõltub paljuski paketist," ütles Tele2 turundusdirektor Ines Estrin kolmapäeval ERR-ile.

Ta lisas, et paketimuudatused on plaanis uuel aastal ning palus klientidel üle kontrollida oma kontaktandmed, et nendeni jõuaks personaalne teavitus muutustest.

Estrin kutsus Tele2 kliente ka üle vaatama oma praeguse paketi, et väiksema mahuga paketi puhul limiidi lõppemisel mitte juurde maksta kallima tariifiga, vaid võtta kohe suurema mahuga pakett.

Ka Elisa esindaja tõi esile muudatused eelkõige vanemates pakettides. "Kaasajastame internetipakettide ühenduskiiruseid ning mõnedes pakettides toimub ka hinnakorrektsioon umbes ühe kuni kolme euro võrra," ütles Elisa meediasuhete juht Taavi Teder kolmapäeval ERR-ile.

Telia esindaja viitas juba oktoobris tehtud teavitusele hinnatõusudest. Peamiselt puudutavad need koduteenuste seadmete nagu digiboksid ja ruuterid üüritasusid, mis tõusevad umbes ühe euro võrra kuus.

Kõik räägivad investeeringutest ja sisendhindade tõusust

Kõikide ettevõtete esindaja tõid hinnatõusu põhjustena esile investeerimisvajaduse ning samas muude hindade tõusu, mis suurendab ka nende kulusid.

Teder ütles, et meelelahutus-, IT- ja kommunikatsiooniettevõtteid iseloomustab iga-aastane suur investeeringute maht infrastruktuuri ehk kaabel- ja mobiilse interneti võrgu arendamisse, originaalsisu tootmisse ja tehisintellekti lahenduste rajamisse, kuna sektoris püsivad jätkusuutlikena vaid ettevõtted, mis suudavad tagada piisavas mahus investeeringuid.

"Kokku ulatuvad Elisa investeeringud aastas kümnete miljonite eurodeni ning me jätkame ka uuel aastal suunaga, kus pakume oma kliendile alati parimaid teenuseid ja sisu ning ei tee järeleandmisi kvaliteedis. Seetõttu toovad aasta esimesed kuud tõepoolest muudatusi kaasa ka osades vanemates ning pakkumisest maha võetud TV- ja koduinternetiteenustes," ütles Teder.

Samas on ärikeskkonna volatiilsus toonud ettevõtte jaoks kaasa sisendkulude kasvu ning kiire inflatsioon on sisse ostetavate toodete ja teenuste hindasid veelgi enam kasvatanud, lisas Teder.

Tele2 turundusdirektor Estrin lisas: "Selleks, et vastata klientide ootustele ja muutuvatele kasutamisharjumustele kiirelt arenevas telekommunikatsiooni valdkonnas ning samal ajal pakkuda klientidele kvaliteetset, turvalist ja mõistliku hinnaga internetti, peame tegema mitmeid investeeringuid, sealhulgas ka tehnilistesse arendustesse."

Ka tema tõi esile, et ettevõte seisab silmitsi nii üldise hinnatõusu kui ka kallinenud sisend- ja tegevuskuludega olukorras, kus sideteenuste hinnad ei ole võrreldes teiste kaubagruppide hindadega seni tõusnud.

Samu põhjusi hindade tõstmiseks nimetas ka Telia. "Kiiresti muutuv ärikeskkond, seadmete sisseostuhindade tõus ja muude sisendkulude kasv mõjutavad otseselt ka Telia tegevust," seisab ettevõtte pressiteates.