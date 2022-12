Riigil läks kahe kuuga kodutarbijate energiakulude hüvitamiseks 32 miljonit

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sai ülesandeks hakata 1. oktoobrist kõrgete energiahindade mõjude leevendamiseks kodutarbijatele maksma ajutisi toetusi.

Toetusi ei maksta samas otse tarbijatele, vaid elektri, gaasi või toasooja müüja vähendab ise hinda ning riik maksab keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) näol müüjatele hinnavahe kinni. 1. oktoobrist järgmise aasta märtsini makstavate hüvitiste jaoks eraldati KIK-ile 153 miljonit eurot.

Esimese kahe kuuga, oktoobri ja novembriga, on kodutarbijate hüvitiste maksmiseks läinud 32,1 miljonit eurot, summa pole samas veel lõplik ning tõenäoliselt kasvab veel. Detsembris makstud summad saab teada jaanuari keskpaigaks, öeldi ERR-ile majandusministeeriumist.

Enim raha on läinud elektrile

Oktoobri ja novembri tarbimise eest seni makstud elektrihinna hüvitiste kogusumma on 17,4 miljonit eurot. Kuivõrd veidi on lisandunud avaldusi, siis muutub see summa veel suuremaks. Summasse on arvestatud ka elektri universaalteenuse kompensatsioon.

Elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab kaheksa senti kilovatt-tunni (kWh) kohta, kuni viis senti/kWh. Näiteks kui tarbija ostab elektrienergiat kuu keskmise hinnaga 15 senti, siis kompensatsiooni abil oleks tarbija poolt makstav hind 10 senti.

Universaalteenuse hind kodutarbija jaoks koos käibemaksuga on eri müüjatel 19 ja 20 sendi vahel kWh kohta. Kuna universaalteenuse hind on kõrgem kui hüvitisele seatud piir ehk kaheksa senti/kWh, siis said ka universaalteenuse kliendid elektrimüüjalt automaatselt hüvitist 5 senti/kWh.

Elektri keskmine börsihind (ilma käibemaksuta) oli oktoobris Eestis 17,4 ja novembris 21,9 senti kilovatt-tunni kohta.

Elektrihinna hüvitis põhineb kodutarbija kuu keskmisel elektrienergia kulul. MKM-i andmetel väheneb toetuse abil väheneb keskmise elektritarbija kulu elektrile umbes 21 protsenti.

Vähim on toetust läinud kaugküttele

Oktoobris ja novembris tarbitud maagaasi eest on välja makstud 9,4 miljonit eurot hüvitisi. Ka see ei ole veel päris lõplik arv ning võib suureneda.

Gaasi kodutarbijale kompenseerib riik 80 protsenti kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot megavatt-tunni (MWh) kohta ehk 0,7744 eurot kuupmeeter. Maksimaalselt kompenseeritakse kuni 2,6 MWh ehk 251,7 kuupmeetrit. See piir on välja arvestatud kui keskmise eramu kuine gaasitarbimine.

Kaugküttehinna hüvitist maksti oktoobri ja novembri eest välja 5,3 miljonit eurot.

Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse sarnaselt gaasile 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses. Näiteks kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 97,15 eurot, mis Tallinnas kehtiv piirhind, väheneb see tarbija jaoks tasemele 83,4 eurot.