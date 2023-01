Jüri Ratas: ma tahan loota, et 2023. aasta oleks pöördekoht

Kasutagem riigikogu valimiste eelset aega tulevikustsenaariumite võrdlemiseks, et jõuda selgusele, millises Eestis me soovime elada, ütles riigikogu esimees Jüri Ratas uusaastatervituses.

Armsad Eestimaa inimesed! Mööduvad aastad viivad ja tulevased toovad alati midagi uut. Sammudes vaikselt uue aastaringi rajal, tahan teid, armsad Eestimaa inimesed, tänada selle eest, mida olete möödunud aasta kestel oma lähedaste, aga ka täiesti võõraste inimeste heaks teinud. Seda on olnud uskumatult palju.

Maailm meie ümber on aastaga palju muutunud ning Eesti Vabariigi 104. sünnipäeval sai reaalsuseks see, mille osas lootsime, et see enam kunagi ei kordu. Venemaa algatatud sõda Ukrainas on hävitanud palju, kuid mitte kõige olulisemat – lootust ja südamlikkust me ümber. Me ei tohi lasta neil sõjaväsimuses kustuda.

Tegutsegem ka sel aastal nende väärtuste ja eesmärkide nimel, mis on meid alati liitnud: rahu, turvatunne ning parem homne me laste ja lastelaste jaoks siin Eestis, aga ka Euroopas ja laias maailmas.

"Palju on olnud ebakindlust ja kartust homse ees. Riigiesindajate töö peab olema seda vähendada, mitte juurde kultiveerida."

Viimasel aastal oleme pidanud tegema mitmeid raskeid otsuseid ja ümber hindama seniseid võimalusi. Oleme pidanud jõudu katsuma tervisekriisi, julgeolekukriisi, energiakriisi, majanduskriisi ja rändekriisiga nii, et paraku ei ole me alati jõudnud sammugi pidada. Palju on olnud ebakindlust ja kartust homse ees. Riigiesindajate töö peab olema seda vähendada, mitte juurde kultiveerida.

Kasutagem riigikogu valimiste eelset aega tulevikustsenaariumite võrdlemiseks, et jõuda selgusele, millises Eestis me soovime elada. Selleks tuleb igaühel meist arutleda, vaielda, analüüsida, hinnata ja vaadelda. See pole alati lihtne, kuid on vajalik. Sest koos peame leidma viisi, kuidas teele tulevad takistused meid kukkuma ega komistama ei paneks. Oleme olukorras, kus me ei saa lubada endale rumalaid eksimusi, passimist ega lahenduste kahe silma vahele jätmist.

Olgu alanud aastal eesmärk leida tarkust ja üksmeelt muuta me ühiskond tugevamaks ja ühtehoidvamaks, et me oleks piisavalt toeks neile, kes tunnevad nende kriisidega kaasnevat negatiivset mõju järjest enam ja paraku väga valusalt.

Elukalliduse tingimustes on inimeste igapäevaelu põimunud üha tihedamalt toimetulekuraskustega ning elektrist ja küttepuudest kujunes ootamatult luksuskaup, mis on valusalt löönud mitte ainult perede heaolu vaid ka ettevõtete konkurentsivõimet. Ühes hinnarekordeid purustavate energiahindadega kasvasid hinnad ka poelettidel, viies inflatsiooni Eestis euroala kõrgeimaks.

Need ei ole laused, mida keegi meist soovinuks aastal 2022 kuulata. Need ei ole ka laused, mida tahame kuulda alanud aastal.

Mõistan, et teineteisele head uut aastat soovides ei ole me tegelikult kindlad, kas see ikka saab olema hea aasta. Aga ma tahan loota, et me pingutame ning teeme tööd nii palju kui võimalik, et aasta 2023 oleks pöördekoht. Et me vaataks sellele aastale kunagi tagasi ja mõtleks helgelt – siit alates läks minul, minu perel, minu riigil ja rahval paremaks. Sel aastal algas Ukrainas rahu, vaikisid kahurid ning võitis õiglus ja valgus. Võitis väiksem suuremat. Võitis inimkond.

Hoiame üksteist, et vaatamata raskustele oleks meie kodudes hoolivus ja headus. See hoiab meid igal ajal. Nähkem ja hinnakem kõike ilusat me ümber, sest seda on tegelikult palju rohkem kui koledust. Hoiame seda nii!

Soovin kõigile ilusat ja heade uudiste küllast aastat! Elagu Eesti!