Rootsi keskendub Euroopa Liidu eesistujana kliimale ja rändele

Rootsi on pühapäevast Euroopa Liidu eesistuja. Ukraina sõja ja kliimateemade kõrval püütakse Euroopa tähelepanu ka rohepöörde ja rändeküsimustele.

Rootsi on olnud Euroopa Liidu eesistuja ka aastatel 2001 ja 2009, kuid seekord on kõik palju keerulisem. Kokku on kavas umbes 2000 kohtumist, millest 150 toimub Rootsis.

Suur osa pühendatakse sõjale Ukrainas ja selle tagajärgedele, samuti on päevakordades energiahinnad ja inflatsioon. Lõpule tuleb viia hulk juba Prantsusmaa ja Tšehhi eesistumiste ajast kaasa tulnud töid ja kokkuleppeid. Neist Rootsile on eriti südamelähedased kliima- ja rändeteemad.

Ideaalis sooviks Rootsi aega ka Euroopa Liidu riikide konkurentsivõime küsimusele. Valitsus on ära märkinud veel rohelise ülemineku ja õigusriigi teemad.

Rahvusvaheliste kohtumiste lahutamatu osa on protestid ja meeleavaldused. Politsei ülesanne on tagada, et igaüks saaks vastavalt kehtivatele seadustele oma arvamust avaldada.

Esimene Euroopa Komisjoni delegatsioon saabub 12. jaanuaril, riigi põhjaosasse Kirunasse, Jukkasjärvile. See tilluke Lapimaa küla on tuntud oma jäähotelli poolest.

Üldiselt aga on programmi üksikasjad veel saladus.

Enamik kohtumistest peetakse Scandinavian XPO konverentsikeskuses Arlandastadis. Seal on suured ja paindlikud koosolekuruumid, mida saab vastavalt vajadusele liigendada nii, et korraga saab väiksemates koosseisudes pidada mitu nõupidamist. Tänu Arlanda lennujaama lähedusele on delegaatide transport mugav ega sega Stockholmi kesklinna liiklust.

Aga külalisi viikase ka mujale. Teatud paigad on valitud vastavalt iga koosoleku teemale. Näiteks metsandus, kalandus ning teadusuuringud, tavad ja kosmoseküsimused.

Plaan on ambitsioonikas, mistõttu peavad rootslased pingutama või riskivad sellega, et jätavad Hispaaniale ja Belgiale suure kuhja tegemata asju.

Eelkõige tehakse Rootsile ülesandeks leppida kokku kõigi tulevaste Venemaa-vastaste sanktsioonide pakettides.

Aprillis on Moldovas Euroopa Poliitilise Ühenduse kohtumine, kus tõuseb taas päevakorda Euroopa Liidu laienemine.

Sellele kõigele lisandub Rootsi enda paralleelne võitlus ehk NATO liikmesuse saavutamine ja suhted Türgiga.