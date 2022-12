Följeton. Valimistulemus selgub edaspidi telefonihääletuse teel

2023. aasta märksõna on "valimised". Uus aasta tuleb teisiti ja riigikogu valimised tulevad teisiti, aga kuidas need täpselt tulevad, sellest kirjutab Madis Seppam.

Riigi valimisteenistus teavitas oma 31. detsembri pressiteates, et uuendab kevadiste riigikogu valimiste eelhääletusreglementi. Kui pabervalimised on ammugi ajast ja arust, siis nüüd on loogilise järjena osutunud rudimendiks ka ID-kaardiga valimine.

Modernsel inimesel on nutitelefon pidevalt käepärast, modernne inimene on suur annetaja ning modernne inimene on ka tihe telefonihääletaja. Seepärast tuli otsus valimissüsteemi muutmiseks lihtsalt ja edaspidi selguvad tulemused otsesaates telefonihääletuse teel. Koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga valmiv uus tele- ja valimisformaat on täiesti pöörane ja esmakordne.

Tegu on enneolematu otsesaatega, mis ühel hetkel algab ja mingi aja pärast saab läbi. Stuudios on sponsorite poolt riietatud saatejuhid ja külalised, kes istuvad ja räägivad päevakajalistel teemadel, aga võib-olla ka elust üldiselt, ümbritsetuna kujundusest, mille kunstnik on spetsiaalselt sellele saatele loonud.

Mõnevõrra šokeeriva üllatusena on stuudios operaatorid, kes kõik toimuva jäädvustavad ning puldis on režissöör, kes toimuvat dirigeerib. Samuti on külalistel rinnas mikrofonid, mille allikaid helirežii oskuslikult heebeldab. Hämmastaval kombel on kogu otsesaade hiljem ka telekanali veebilehel järelvaadatav.

Muusikalist vahepala pakuvad kuulsused nagu Karl-Erik Taukar, Jüri Pootsmann, Rita Ray ning kavas on ka üllatusesineja, kelle nime me praegu välja ei taha hõigata, aga võime vihjata, et stuudios saab olema üsna lahe atmosfäär.

"Televaatajad saavad oma lemmikuid toetada kogu saate vältel, kusjuures piirangut ühelt numbrilt tehtud kõnedele ei ole."

Riigikogu valimiste kandidaatidel tuleb 5. märtsi mammutsaates läbida aga tõeline kadalipp, peresõbralik telemäng nimega "Kardina taga". Võistlust jälgib ja kommenteerib professionaalne žürii ning televaatajad saavad oma lemmikuid toetada kogu saate vältel, kusjuures piirangut ühelt numbrilt tehtud kõnedele ei ole – juba sel kevadel saab valida nii palju kui torust tuleb (NB! Kõne hind 10 eurot. Telefonihääletusest saadud tulu läheb saate tootmise katteks.)

Telemäng "Kardina taga" koosneb erinevatest faasidest, kus valimisnimekirjade alusel saatesse lähetatud kandidaadid lahendavad eesriide tagant paljastuvaid eripalgelisi ülesandeid. Professionaalne žürii jagab vastavalt sooritusele punkte, millele saate lõpus lisatakse publiku hääled ning osakaalude järgi moodustataksegi järgmine riigikogu koosseis.

1. faas – Kes ütles mjäu?

Kardina taga on TikTokiga nakatunud nutitelefon, mis ulatatakse võistleja kätte. Kandidaat peab kuulama kümme minutit keskkonnaspetsialistide juttu, ilma et hakkaks telefonis lustakate kassivideote vahet navigeerima. Pärast faasi tuleb räägitust vormistada referaat.

2. faas – Selle nimel tasus saatesse tulla

Kardina taga on kaks anumat ning kast maksekviitungitega. Sinisesse anumasse tuleb paigutada tšekid, mis kuuluvad hüvitamisele rahva raha eest, punasesse anumasse aga omast taskust maksmiseks mõeldud kviitungid. Eesmärk on võimalikult palju tšekke poetada sinisesse anumasse, ilma et järgneks avalik hukkamõist, kusjuures žürii hindab iga põhjenduse loomingulisust. Selle faasi võitjale on ka väike meelehea saate sponsorilt Philipsilt.

3. faas – Mardil varbad külmetavad

Stuudio temperatuur langetatakse kümne kraadi peale. Kardina taga on kergestisüttiv lavainventar ja kaminatikud. Kandidaadil on lubatud sooja saamiseks kõik põlema panna. Žürii hindab, mitme minutiga tuleb võistleja selle peale, et tuumaenergiale kiiremini roheline tuli anda.

4. faas – Te ei mõista minu hobi

Kardina tagant paljastub viis näljast luuletajat. Kandidaat peab kahele neist määrama luuletajapalga ning ülejäänutele põhjendama kahanevat laenutushüvitist.

5. faas – Mask maha! Mask maha!

Kardina taga on üks tõeline mees, aasta isa auhinda vääriv kult, kes lubas netikommentaariumis oma lastele peksa anda, kui need end vaktsineerima peaks. Kandidaadi ülesandeks on härrale selgeks teha, miks kaitsesüstid endiselt vajalikud on. Boonuspunkte saab võistleja, kes veenab seda intellektuaali otsesaates end kaitsepookima.

6. faas – Oot, mis see efektiivne raadius oligi?

Kardina taha on peidetud külgmiin M-21F. Kandidaat peab ära arvama, kuhu see suunatud on, ennast vastavalt positsioneerima ning seejärel laengu detoneerima.

7. faas – Punane nupp

Kardina taga on analoogtelefon, millega saab helistada ainult ühele numbrile – Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Igal kandidaadil on 15 minutit, et anuda Venemaa presidenti sõda lõpetama.

8. faas – Kas kardin on üldse olemas?

Kardina taga oled Sina, kulla valija. Viimases voorus on kandidaadil pärast kõiki neid katsumusi võimalus Sinuga kohad vahetada ning Sul nägu täis sõimata, et Eesti pole endiselt utoopiariik, kus riik loobib inimestele raha lihtsalt logelemise eest. Kandidaadil on lubatud end tühjaks karjuda ja soovi korral saatest minema jalutada ning erasektorisse suunduda.