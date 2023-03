Följeton. Kuidas kõigile teada anda, et oled ära valinud

Twitteris

Btw sain kah e-hääletatud. Täiega lege oli e-hääletada. E-hääletasin lc mitu korda. Täielik kaif! Kui saaks, ma koliks sinna e-riiki sisse icc.

Meedias

- Mis teid siia valimisjaoskonda tõi?

- Buss.

- Ahaa! Kas valik oli keeruline?

- Ei.

- Toho pele! Miks?

- Ma kandideerin.

- Ohoo! Ja mitu häält loodate saada?

- Ühe.

Facebookis

Istusin päev otsa valimisjaoskonnas ja kantrollisin et keegi valimisi ära ei varastaks. Üks oli seal väga kahtlase näoga. Läksin ta juurde ja ütlesin, et kuule varganägu, mis sa siin teed. ta ütles, et tuli hääletama. Hoidsin tal silma peal ja üks auto võttiski ta peale ja nad sõitsid ilmselt sinna süvariigi keldrisse. Siis seal üks noor mees tuli, selline hästi lokkis peaga. Ma ütlesin talle, et ära ole lammas aga ta ainult määgis vastuseks midagi ja läks valimisputkasse peitu. Välja ta igastahes enam ei tulnud. Pärast siis mingi õhtul hakati tulesid vilgutama valimisjaoskonnas ja öeldi, et pean ära minema aga ega ma kohe ei läinud. pärast läksin. Nüüd jõudsin koju ja selline tunne on et midagi jäi tegemata.

Ääremaal

Kotsu, kotsu, kotsu, põssa, põssa, põssa, valitud, valitud, valitud!

Rõdul

Käesolevaga, head ühistunaabrid, on mul hea meel teile teatada, et olen oma hääle valimistel andnud. Eelkõige olgu see hoiatuseks korterile 29, mille elanikud lasevad õhtul kell kümme Meie Meest ja loobivad konisid aknast alla. See muutub juba õige pea!

Laulupeol

Ja langevad teele tuhanded,

valima jõuavad tuhanded

ja viivad vaeva ja hoole

ja lendavad jaoskonna poole.

Kaupluses

Jaanus Nugis, Jaanus Nugis, teie hääl ootab teid infoletis.

Taksos

Ma olen ka nüüd oma kodanikukohuse täitnud. Kuulete jah, ma täitsin just oma kodanikukohust. Mul on valitud, see tähendabki, et ma täitsin oma kodanikukohust. Läksin õigel päeval päeval valimisjaoskonda ja täitsin sedeli pastakaga nagu vanasti. Vahel on ikka hea vanamoodi oma kodanikukohust täita. Kas teie olete juba oma kodanikukohust täitnud? Vaikite? Kahju, ilmselt pole te oma kodanikukohust täitnud. Teate, see on rohkem privileeg kui kohustus. Miks me seisame, miks me ei sõida? Nii ei jõua me ju kuhugi! Ahjaa, Tulika tänavale palun.

