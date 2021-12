Följeton. Vaata järele, kas su lemmik on topis

Armas lugeja, kalender Su seinal, kompuutris ja pihuarvutis ütleb, et on kokkuvõtete aeg. Nüüd, kui oled siia juba klikkinud, siis huvitab Sind kindlasti, kui palju loeti sel aastaringil Eesti Rahvusringhäälingu följetonitoimetuse lugusid.

Niisiis vaatame ettevaatlikult ja tahavaatlikult ette ja taha ning toome teieni nimekirja populaarseimatest artiklitest. Mu armas sõber, võta glögi kõrvale ja lõõgastu. Selle kokkuvõtte lugemine võtab aega keskmiselt kaks ja pool tundi.

V orsti hind seotakse Nord Pooliga (212 klikki)

Elektri kõrgest hinnast ei saa ka följetonitoimetus üle ega ümber. Tarbija nörritamine ei lõpe aga ainult kuluka majapidamisvooluga, vaid üsnagi etteaimatavalt kallineb nii toidukorv kui ka, olgem ausad, tegelikult kogu elu.

Eesti Vorstitootjate Selts andis teada, et seoses tootmiskulude kasvuga seotakse uuest aastast kõigi EVS-iga liitunud tootjate saadused Nord Pooli börsihinnaga. Tarbijale tähendab see, et vorsti maksumus poeletis hakkab sõltuma elektri hinnast nii tootmise hetkel kui ka ostmise ajal.

Näiteks 100 grammi Lastevorsti võib sõltuvalt kohast ja ajast maksta 1 eurost 47 euroni. Följetonitoimetuse poolt vihjame nii palju, et kes aastavahetuse peoks odavat Lastevorsti soovib, peab oma sammud seadma 31. detsembri hommikul kell 5:43 Vanalinna Prismasse.

A rstid paljastasid telesaates, mis infot nad varjavad (193 klikki)

Kas oled kunagi kahtlustanud, et arstid varjavad Sinu eest midagi? Kas Sulle on tundunud, et ei kuule meditsiiniasutustes täit tõtt? ETV saade "Pealtnägija" paljastas varjatud kaameraga oma 17. märtsi saates, et Sul on õigus.

Mida arstid Sulle ei räägi, on see, et 2. korruse anestesioloogil on kuum kõrvalsuhe 4. korruse oftalmoloogiga ja neid nägi 7. korruse vakantses üksikpalatis pealt 5. korruse pulmonoloog, kes ei julge sellest aga 4. korruse endokrinoloogile rääkida, sest kasutab 3. korruse psühhiaatri ID-kaarti antidepressantide väljakirjutamiseks ning 2. korruse anestesioloog on sellest teadlik.

K uuma suve ohvrid (182 klikki)

Talv on vastikult külm ja suvi vastikult palav. Kuumast suvest jääb meid kummitama juhtum, kus juhuslik mööduja leidis Järve keskuse ette pargitud Toyota Land Cruiserist teismelise, kellel oli andmeside otsa saanud. Tähelepaneliku kodaniku sõnul võis väike 13-aastane Peeter (nimi pole muudetud ja on toimetusele teada – toim) andmesideta olla mitu minutit ning oleks sekkumiseta tõenäoliselt igavusse surnud.

Sündmuskohale saabunud patrull pani lapsevanematele südamele, et nende järelkasvu andmesidepakett oleks piisava mahuga. Antud juhul päästis halvimast juhusliku mööduja kiire reageerimine, kes suutis oma Galaxy Note mobiiltelefonil nobedalt hotspot'i vormistada.

Artikli avaldamise ajaks polnud väikesel 13-aastasel Peetril veel aimugi, et nädalavahetusel ootab teda vanaema juures maal 100-meetrise kartulivao muldamine. Samuti tegi toimetus kindlaks, et vanaema juures maal 4G ei levi.

T uhanded hukkunud Peruus (157 klikki)

Peruu põhjaosa raputas sügisel maavärinate seeria, milles hukkusid tuhanded inimesed. Või siis… vähemalt nii Nad meile räägivad. Sellise pressiteate Nad ju edastasid. Meil siin oma väikses toimetuses on ikkagi omad mõtted.

Me tahaks väga teada, kas need "maavärina" ohvrid olid äkki hiljuti vaktsineeritud? Said nad hiljuti ora õlga vä? Kas nad said ora ja meile sellest ei räägita, jah? Kas neile tehti ora ja pandi kiip sisse, nahh ja nüüd on kutupiilu? Ära usu kõike, mida Nad räägivad! Nad tahavad ainult kasumit teenida! Võta parem piiska, mitte ora – su immuunsüsteem on kõikvõimas! Mine haige sõbra juurde ja võta talt piiska!

S eenevaatluspäev ebaõnnestus (132 klikki)

Sügisel toimus Eesti esimene seenevaatluspäev, kus nii harrastajaid kui ka tõsiseid mükolooge ärgitati seente kohta andmeid koguma. Seenevaatluspäev ebaõnnestus kolossaalselt, sest kes see rumal ikka oma salajasi seenekohti teistega jagab. Ilmselgelt on tegemist lõksuga, kus Nemad tahavad kõiki seeni endale saada. Ära usu kõike, mida Nad räägivad! Nad tahavad ainult kasumit teenida!

I kaldus loomemaastikul (114 klikki)

Kuna vaktsineerimata inimesi meelelahutusasutustesse ei lubata, on teatrite, kinode ja galeriide käive muidugi langenud. Eesti Loomeliitude Liitude Liit (ELLL) andis teada, et kui koroonapiiranguid kohe ei leevendata, ei vastuta nad tagajärgede eest. Näitamaks, et neil on tõsi taga, püstitas ELLL virtuaalse Eesti Loomingu Maailmalõpu Kella (ELMK), mille nullpunktiks on 15:43. Hetkel pidavat ELMK näitama 15:42.

Veel pole selge, mis siis juhtub, kui kell kukub 15:43, aga eksperdid nõustuvad, et kõige hullem oleks mingisugune üleriiklik multitõlgenduslik performants, kus etenduskunstnikud väänlevad veidralt.

N äitleja tabati kaine peaga autoroolist (98 klikki)

"Toimetusele teadaolevalt oli Nimi Toimetusele-Teada ka viisakalt riides."

Toimetusele teadaolevalt tabati 13. oktoobri hommiku "Kõik puhuvad" reidi raames kuulus näitleja ja humorist Nimi Toimetusele-Teada autoroolist täiesti kaine peaga. Toimetusele teadaolevalt oli Nimi Toimetusele-Teada ka viisakalt riides, lõhnas kenasti ning vestles politseiametnikega alkoholi kahjulikkusest ja tervislikust toitumisest.

Toimetus on aga üksmeelel, et tuntud näitleja ja humorist Nimi Toimetusele-Teada võiks vabal päeval natukenegi võtta, et olla jälle naljakas. Palun! Üks pits viint ei tee mehele midagi! Või noh, võta kaks, et oleks ikka kindel.

E esti sai uue presidendi (78 klikki)

Olgu ette hoiatatud, et selles artiklis nalja ei mõisteta.

Sügisel valiti Eesti Vabariigi presidendiks Alar Karis. Meie uuel presidendil on teadlase taust, ta on töötanud riigikontrolörina ning juhtinud ka Eesti Rahva Muuseumi.

Pole üldse paha. Eelmine oli ka täitsa hea.

Ühtlasi soovitas Meta Facebook presidendi otsevalimisi Eestis mitte korraldada, sest suhtlusvõrgustiku statistika andmetel on meie kollektiivne intellekt selleks liiga madal.

E TV aastavahetuse programm (52 klikki)

Nagu tavaks on saanud, täidab Eesti Televisioon aastavahetuse meelelahutuse, kultuuri ja naljaga. Kavas on klassikaks saanud "Õhtusöök ühele", populaarsete kodumaiste sarjade erisaated ja muidugi mõista ka presidendi tervitus.

Kirsiks tordil on südaöine garanteeritud kultuurišokk, kui esilinastub värske dokumentaalfilm "Paavo Järvi valvekaameraga läbi lumise akna." Saade jälgib kuulsa dirigendi tegemisi ühe päeva jooksul läbi valvekaamera, mis on paigutatud lumise akna taha. Autorite sõnul sümboliseerib ülesvõte seda, kuidas me kõik näeme maailma vahel läbi lumise akna ning ei taha õue minna.

R õõmustage, sest koroonaviirus lõpetab aastavahetuseks tegevuse (13 klikki)

Koroonaviirus andis teada, et lõpetab aastavahetuseks tegevuse.

"Pidutsege, nagu 1. jaanuari poleks," ütles koroonaviirus.

Kui võiks arvata, et tegevuse ajutisel lõpetamisel on mingi seos teadlaste pingutustel, inimkonna immuniseerimisel ja valitsustevahelisel koostööl, siis eksite. Koroonaviirus selgitas, et teeb väikse puhkuse, kuna tublid ja tegusad inimesed on käinud kenasti protestimas, võitlevad maskikandmise ja testimise vastu, jonnivad kommentaariumides ning ei luba endale ora teha.

"Üks päev nägin fesaris skrollides, kuidas keegi Jarmokene Olen lubas oma lastele kere peale anda, kui need vaktsineerima lähevad," ütles koroonaviirus. "Süda läks kohe seest soojaks. Minu isiklik aasta isa kandidaat on selge ning soovin jõudu kogu Olenite lopsakale suguvõsale!"

I ssver-sussver, Tallinna ühistransport läheb tasuliseks (1 klikk)

Tallinna linnavalitsus teavitas, et järgmise aasta (2022) märtsikuust ei ole ühistransport enam linnaelanikele tasuta. Suurem muudatus tuleb ka sõidupileti hinnastamises – nimelt seotakse pileti hind üheaegselt nii Nord Pooli elektribörsi kui ka kütuse hinnaga. Sõiduõiguse maksumus hakkab sõltuma sõiduki tankimise hetkest, elektri hinnast sõitmise ajal ning teekonna kestusest.

Kui kõik see tundub liiga keeruline, siis juba on loomisel mobiiliäpp, kus tarbijale näidatakse kenasti graafiku kujul, mis kell pead koduuksest väljuma, et jõuda Lasnamäelt ühistranspordiga Vanalinna Prismasse odavat vorsti ostma.