Följeton. Meeleavaldus Vabaduse väljakul

1. aprillil toimus Tallinna keskväljakul heterokogukonna ja nende toetajate meeleavaldus. Kuigi heterotel on juba õigus koos elada, tahavad nad, et heteroabielu tunnistataks ka seaduse silmis võrdseks homoabieluga.

Meeleavalduse deviis oli "Homodel ja heterotel on sarnased tähed ja sarnased sinised veed". Vestlesime meeleavalduse korraldajatega.

"Me oleme samasugused inimesed nagu homod. Seksuaalsus ei defineeri inimesi totaalselt,"" arvab habemik M.O. (39), kes turvalisuse kaalutlustel ei saa öelda oma täit nime (tööandjaga võib tulla ütlemist) ja palub end kõnetada lihtsalt kui "seltsimees Täkk".

"Minu sõbrannade hulgas on palju homosid, me ei vaena üksteist", arvav ta kõrval seisev seelikus isik (33), kes nimetab end "seltsimees Märaks." "Meil on küllaga ühiseid ettevõtmisi. Näiteks korraldame koos lapsehoidu. Meil on kirjutamata seadus, et üksteise seksuaalsust ei puudutata, heterod ei lähe kedagi väevõimuga oma usku pöörama."

Heteroaktivistide sõnul on kohal tuhatkond meeleavaldajat, ajakirjanikud loendavad hea juhul kolm-nelisada. Heterod marsivad kohale oma mustvalgete lippude all. Sellest sugeneb pahandust, sest lipud ärritavad meeleavaldust jälgima kogunenud homorahvast, keda on umbes sama palju.

Õhus on pinget. Homoaktivistid pilkavad heteroid ja pilluvad neid kasutatud kondoomide ning libestituubidega. Politsei kaitseb küll heteroid, aga mitte ülemäära innukalt. See on mõistetav, korrakaitsjad on ju enamikus homod (kuigi eeskirjade järgi tuleb sinna võtta ka heteroid). Aga kuidas sa kodus oma paarilisele pärast põhjendad, et käisid päeval samasoolisi peksmas? Telekas kannab üle, kõik võib peale jääda.

Uurisime pealtvaatajate arvamusi. N.K. (40): "Mul on heterote seas häid tuttavaid. Paljud neist on täiesti korralikud inimesed. Nad ei ole homosid ära rikkunud. Ja heterovanemate peres võib kasvata täiesti normaalne homolaps, keda tulevikus üldse ei tõmba heteromees või -naine ja kes rajab kodu traditsioonilise homokaaslasega."

I.P. (43): "Minul isiklikult pole heterote vastu midagi, aga ma ei taha, et minu pojast või tütrest saaks hetero. Meie suguvõsas ei ole ühtegi heterod olnud, ma ise olen trans, mu isa oli trans ja isegi vanaisa oli trans."

Teda toetab ta kõrval seisev B.Ü (25): "Nii nagu mina olen põlisest biide suguvõsast. Mäletan, et isegi mu 98 aastane vaarema oli bi. See on meil nagu traditsioon või nii."

Kunstniku välimusega R.R. (33): "Arvatakse et heterotel on mingi eriline tundlikkus, n-ö heterosensibiilsus, aga see suuresti müüt. Nende IO on täiesti tavaline, nende seas on samuti häid ja halbu, lolle ju tarku kui tavainimeste hulgas."

A.L. (62): "See heterovärk on välismaalt imporditud kraam ja tuleb meile liiga kähku. Ehk peaks inimestele aega andma?" Teda toetab väliseestlasest professor W.v.T. (87): "Vana aja inimesena pole ma heteropaaridega harjunud, aga teadlasena tean, et see on eeskätt tundepõhine suhtumine, mis põhineb rutiinil ja mida ei saa mõistustikult põhjendada. Tegelikult olen mehe ja naise abieluga vaikimisi nõus."

Lõpetuseks küsime: "Varsti on jälle valimised, mis te neist selles kontekstis arvate?"

"Eesti on valmis heteropresidendiks!" arvavad "seltsimees Täkk" ja "seltsimees Mära" ühest suust. Eks aeg näitab.

Artiklit šeeris Mihkel Mutt.