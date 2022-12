Följeton. Hõrk valik kõige romantilisemaid jõulufilme

Rõõmus jõulutee

Jaak ja Miina kavandavad ideaalset jõuluõhtut. Loomulikult läheb Jaagu plaan nurja, kui hakkab lund sadama ja valla lumekoristusraha otsa saab. Kuigi miski ei lähe ootuste järgi, saavad Jaak ja Miina tee umbes kuue tunniga puhtamaks, kui nad eales unistada oleks osanud.

Jõuluks Jõgevale

Tõeliselt elujaatav jõululugu kahe võõra maagilisest kohtumisest. Ajutine asjur Katariina saabub jõuludeks Jõgevale, sest rong ei jõudnud jälle Tartusse. Veterinaar Jaagu reisi põhjused on segasemad, kuid kohtumise hetkest on selge, et Elron on nad kokku juhtinud.

Jõulud ja raamatud

Äsja eneseabiõpiku avaldanud Merje saadetakse eduka, kuid täis kirjaniku Peetriga raamatukogutuurile, mille käigus selgub vana tõde – nii kalli hinna eest keegi küll raamatuid ei osta.

Jõulud pangaga

Romantilises jõulufilmis on Rebekka sunnitud ühendama jõud oma endise poiss-sõbraga, et otsida jõuluõhtul võimalust pääseda Luminori internetipanka. Netipanga otsingud viivad neid terveks ööpäevaks reisile läbi Alam-Pedja looduskaitseala. Selle käigus külastavad nad inimesi ja kohti, mis meenutavad neile üheksakümnendate alguses Hoiupangas veedetud tunde.

Salapärane jõulupidu

Romantilises jõulufilmis on viis erakonda kokku kutsutud Kadriorgu, et seal jõule tähistada. Presidendi abiga avastab Kaja ootamatult, et äkki ta ei olegi pärast valimisi peaminister

Nutikad jõulud

Hingesoojendav jõululugu oma südame kutse järgimisest. Suunamudija Sofiia-Kardemoona läheb jõuludeks vanaema juurde Raplasse. Õnnetu juhuse tõttu jätab Sofiia oma telefoni koju ja on sunnitud vanaema nuputelefoni kasutama. Pikapeale harjub Sofiia olukorraga ning hakkab nuputelefoni hoidmist isegi nautima.

Rohelised jõulud

Zuuzu on alati unistanud oma parteist. Tema elu pööratakse aga pea peale, kui ta astub järjekordsesse allakäinud erakonda. Ta on sunnitud usaldama pahelise minevikuga Laurit. Kas Zuuzu suudab oma kohust täita ja unistuste eest võidelda?

Jõuluetendus

Emma leiab meigikotist oma lavaka-aegsele peikale kuulnud Panso büsti ning ta õde on veendunud, et see on märk. Ta korraldab neile salaja nädal enne jõule kohtumise Paides. Kohkunud eksid asuvad koos kohaliku teatri päästmise nimel tööle, kuid kas nad suudavad taastada kunagi olnud lootuse, et kultuuriministeerium suurendab etendusasutuste rahastamist?

Jõulud kirjasõbraga

Hanna peab põrumas kullerteenuse äpi looajana naasma jõuludeks Saaremaale. Juhusliku joomakaaslase õhutusel võtab Hanna osa Kuressaare kesklinnas toimuvast raievastasest meeleavaldusest ja vahetab tundmatuga terve rea võrratuid kirju. Kas see tundmatu võib ehk olla keskkonnaminister Madis Kallas?

Jõulud kahekesi

Suusan naaseb tantsusaate võtetelt, et veeta jõulud ühes teises telesaates. Tema lootused vaiksele saatesalvestusele purunevad, kui ta avastab, et seal viibib ka tema "Vallalise kaunitari" kallim Henrik.

Maagiline jõulusoov

Märjamaal pannakse iga aasta detsembris parki puust põder. Ühel õhtul pidutsedes soovitab Nastja oma õel Annal põder ära varastada ja Anna ellu saabub võrratu mees, kes on samal ajal ka kohalik politseinik. Mida rohkem nad politseijaoskonnas koos aega veedavad, seda enam hakkab Anna mõtlema, et äkki maksaks lihtsalt trahvi ära ja läheks koju.

Jõulutuled

Tõeline jõuluromantika. Jõuludeni on vaid paar päeva, kui Debora leiab postkastist elektriarve. Arve maksmine pole lihtne, kuid kena elektriku Taavi abiga õnnestub see tal tükkhaaval aasta jooksul siiski tasuda.