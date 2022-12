Vabatahtlikud punuvad ukrainlastele talviseid varjevõrke

Ka Ukrainas on lumi maha sadanud ja seetõttu vajavad sõdurid uut värvi varjevõrke. Sel nädalal sai varjevõrkude punumisega tegelev MTÜ Aitan Kaitsta Ukrainast suure tellimuse.

MTÜ Aitan Kaitsta eestvedaja Anu Lensment ütles, et eestlaste punutud varjevõrgud läksid rinde piirkonda erinevate liikuvate objektide kaitseks. Näiteks läksid Tartust teele autod, kus on peal saunakompleksid, millele tellitigi peale ja nii pori toonis kui valged võrgud.

Samuti lisas Lensment, et Aitan Kaitsta punujad on saanud tagasisidet ka rindelt Ukrainas. Sõdurid kasutavad eestlaste tehtud varjevõrke igapäevaselt.

"Öeldakse, et need on väga head ja paremad kui paljudki teised võrgud. Aga nad ütlevad ka seda, et iga võrk põhimõtteliselt on parem kui mitte midagi. Nad on kõige eest tänulikud, mis sinna läheb. Me oleme sellise universaalse stiili siin välja töötanud, mis spetsialistide kinnitusel on päris heal tasemel," rääkis Lensment.

Talvevõrgud vajavad täiesti uut värvi materjali. Anu Lensment ütles, et vajalik valge riie kogutakse kokku erinevatest kohtadest. "Kui me alustasime muude materjalide kogumist, siis me alustasime ka valgega. Meil on koostööd erinevate taaskasutuspoodide ja -kettidega, Sõbralt Sõbrale Tartus ja Tallinnas aitab ja Paavli kaltsukas ka, kes lubab meil siis sealt korjata," lausus Lensment.

Kuid riiet ei anneta ainult taaskasutuspoed. Tartus asuv Karlova kohvik annetab näiteks nende enda tühjaks kasutatud kohviubade kotte. Kohviku asutaja Laura Mähari sõnul pöördus MTÜ Aitan Kaitsta materjali saamiseks nende poole ise.

Mähari sõnul on kohvik materjali kohumisega tegelenud paar kuud. "Neid kotte tekib iganädalaselt. Nii kaua kui neid vaja on, siis me hea meelega anname," ütles ta.

Ka Tartus kohapeal on võimalik talvist varjevõrku punuda. Näiteks Tartu ülikooli raku- ja molekulaarbioloogia instituudi aatriumis punuvad sel nädalal vabatahtlikud suurt valget varjevõrku.

MTÜ Aitan Kaitsta Tartu üks võrgupunumise eestvedaja Signe Värv ütles, et see võrk läheb saunaautode peale.

Värvi sõnul on punumisel oluline ka jälgida, et võrk saaks loomulik ning ei reedaks võrgu alla peidetud inimesi või sõjatehnikat. "Värve peab alati jälgima, et ikkagi sobituks loodusega. Tihedus on hästi tähtis. Me ei taha teha läbipaistmatuid vaipasid," selgitas Värv.

Alates aprillist on Signe Värvi eestvõttel instituudis kokku punutud üle 800 ruutmeetri võrke. Sealsed vabatahtlikud plaanivad punumist jätkata seni, kuni vaja.