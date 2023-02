Sõja puhkemise järel kasvas pandisüsteemi kaudu annetamine

"Mis puudutab Ukraina sõja ja annetuste omavahelist seost, siis märtsist alates on eelnevate aastatega võrreldes märgata umbes 25-protsendilist annetuste kasvu," ütles OÜ Eesti Pandipakend tegevjuht Kaupo Karba ERR-ile.

Karba rääkis, et pakendiautomaatide kaudu tehtud annetuste summa on aasta-aastalt suurenenud ning eelmisel aastal ulatus annetuste kogusumma juba üle 300 000 euro, mis on ligi üks protsent tagastatud taara väärtusest.

"Eks annetuste summad varieeruvad 10 sendist mitme euroni, kuid keskmine annetuse summa on 1,6 eurot," ütles ta. Karba sõnul annetatakse ka Põhjamaades taaraautomaatide kaudu umbes samas suurusjärgus.

Lisaks Eesti lastekodulastele kultuuriüritustel käimiseks toetuse maksmisele hakkas Eesti Pandipakend annetustest laekuvat raha edastama ka Ukraina Kultuurikeskusele sõjas kannatanud laste abistamiseks.

Annetuste kasvu hoiab tagasi ka see, et vastav nupp on pisut vähem kui pooltel taaraautomaatidel, märkis Karba.

Mullu tagastati 254 pakendit elaniku kohta

Keskmiselt tagastas üks Eesti elanik eelmisel aastal 254 pandipakendit.

Ettevõtte andmeil tagastati 2022. aastal Eestis rekordilised 320 miljonit pandipakendit, mis on pea 30 miljonit enam kui aasta varem. Tagastatud taara hulk on neli aastat järjest rekordi teinud.

2019. aastal tagastasid tarbijad 250 miljonit pakendit, 2020. aastal kasvas see 266 miljonile, 2021. aastal jõudis tagasi ringlusse juba 293 miljonit pandimärgiga pakendit.

Karba sõnul näitab tagastusrekord tarbijate aina suuremat teadlikkust ja vastutustunnet. "Selles mõttes on õige öelda, et 320 miljonit tagastatud pandipakendit näitab Eesti inimeste stabiilselt kasvanud tarbimise taustal ka suurt hoolimist keskkonnast," tõdes Eesti Pandipakendi juht.

Ettevõtte andmeil toodi eelmisel aastal turule pandud tagatisrahaga joogipakenditest tagasi 88 protsenti plastpakenditest, 83 protsenti metallpakenditest ja 90 protsenti klaaspakenditest.

Aasta kokkuvõttes jõudis kümnest müüdud pakendist keskmiselt üheksa tagasi ringlusse, mis sarnane viimaste aastate näitajaga.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal pakendiseaduse alusel loodud taaskasutusorganisatsioon, mille ülesanne on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga joogipakendite kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liidetud 384 pakendiettevõtjat, 1260 kaupmeestele kuuluvat tagastuskohta ning 448 HoReCa sektori korjekohta.