Kaitsevägi: Venemaa teisest mobilisatsioonist ametlikku kinnitust ei ole

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles nädalavahetusel, et Venemaa sulgeb teise mobilisatsioonilaine tõttu nädala pärast Vene meeste väljapääsu takistamiseks oma piirid ning kuulutab välja ka sõjaseisukorra. Tema sõnul suletakse piirid ka Valgevenes.

Ukraina luuredirektoraadi juht Kõrõlo Budanov ütles, Moskva kehtestab alates 5. jaanuarist karmi piirikontrolli.

Kaitseväe pressiesindaja Taavi Laasik ütles ERR-ile, et hetkel ühtki ametlikku kinnitust teisele mobilisatsioonilainele ja piiride sulgemisele ei ole.

"Võimalus selleks siiski alati säilib ning seda ei saa välistada. Teine mobilisatsioonilaine oleks võimalik korraldada, kuid võib eeldada, et selle kvaliteet oleks veel madalam, kui esimese puhul. Samas on oluline silmas pidada, et varjatud mobilisatsioon on Venemaal toimunud järjepidevalt – on öeldud, et mobilisatsiooni eesmärk on täidetud, aga vastavad tegevused on jätkunud," rääkis Laasik.

Laasiku sõnul teine mobilisatsioonilaine eeldatavalt otsest mõju Eestile ei omaks, kuna igasugune mobilisatsioon on ikkagi seotud Venemaa agressiooniga Ukrainas ning agressori tähelepanu on suunatud just tegevustele seal.

"Palju sõltub muidugi sellest, kuhu võimalikud mobiliseeritud koondatakse ja mida nad tegema hakkavad. Kui mobiliseeritud läbivad kuu-paari pikkuse väljaõppe ja siis ära liiguvad, siis suures pildis see meid ei mõjuta," sõnas ta.

Ta rääkis, et Eesti piiri taga hetkel suuremaid muutusi Venemaa üksuste tegevuses pole täheldatud.

"Väljaõpet mobiliseeritutele viiakse läbi erinevates väeosades, seda on tehtud ka Pihkvas. Venemaa poolt Ukrainas alustatud täiemahuline sõda on Venemaa Lääne sõjaväeringkonnale ja riigi armeele üldiselt avaldanud olulist negatiivset mõju – nii isikkoosseisu kui tehnika osas. Sellest hoolimata peab kindlasti silmas pidama, et Venemaal on jätkuvalt piisavalt sõjalist võimekust, et ohustada regiooni julgeolekut," lausus Laasik.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et tema käsutuses ei ole avalikku informatsiooni, millega Ukraina kaitseministri juttu ümber lükata või kinnitada.

Rääkides võimalikest mobilisatsioonipõgenikest Eesti piiril ütles Reinsalu, et mobilisatsioonikohuslaseks olemine Venemaal ei ole kindlasti argument Eestisse sisenemise taotlemiseks.

"See üldine mobilisatsioonist hoidumine ei ole eraldi argument, et me isikuid Eesti vabariigi territooriumile lubaksime. Ma olen veendunud, et meie piiripolitsei on rakendanud vastavaid meetmeid ka seoses ebaseadusliku piiri ületamisega," kommenteeris Reinsalu.