Europarlament võtab kahelt saadikult pistisekahtluse tõttu immuniteedi

Reutersi allikate kinnitusel võetakse immuniteet Belgia saadikult Marc Tarabellalt ja Itaalia saadikult Andrea Cozzolinolt.

Euroopa parlamendi president Roberta Metsola teatas varem, et seoses Belgia võimude palvega alustas Euroopa parlamendi president protsessi kahe saadiku immuniteedi äravõtmiseks.

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.



There will be no impunity. None.