The Times: eurosaadikute rikkumised on laialdased, aga kohtusse jõuavad vähesed

Euroopa Parlamendi suured hüvitised on paljusid saadikuid rikkumistele ahvatlenud, aga karistuse – nagu esmaspäeval Prantsusmaa parempoolsete liider Marine Le Pen – on saanud neist väga vähesed, tõdes Briti väljaanne The Times. Suurema tõenäosusega esitatakse süüdistus populistide või paremäärmuslaste vastu.

The Times tõi esile, et veebileht Follow the Money selgitas laialdase toetuste kuritarvitamise uurimise käigus välja, kuidas aastatel 2019–2022 rikkus 139 saadikut ehk ligi viiendik europarlamendi koosseisust eeskirju. Kõik peale ühe, Eva Kaili, kelle suhtes oli juba algatatud uurimine ka teises süüasjas, pääsesid aga avalikkuse tähelepanu alt lihtsalt raha tagasi makstes.

The Times märkis, et tavaliselt peatatakse parlamendi sisejuurdlus staadiumis, kui avastatakse eeskirjade eiramine ja saadikul palutakse parlamendile raha tagasi maksta, vältides küsimust, kas raha saadi pettusega.

Avalikustamise eest võitlejad on aga juba pikka aega küsinud, miks jõuab avalikkuse ette vaid käputäis juhtumeid, mis on tavaliselt seotud euroskeptikute ja natsionalistidega, samas kui peaaegu kõik teised rahaliste vahendite kuritarvitamises kahtlustatavad saadikud saavad asja vaikselt lahendada, ilma et nad peaksid kunagi silmitsi seisma avaliku tähelepanu või muude tagajärgedega.

Üks 2022. aasta hüvitiste väärkasutamise juhtum, mis oleks tõenäoliselt samuti parlamendi sees vaikselt korda aetud, oli Kreeka sotsialistist silmapaistva saadiku, Euroopa Parlamendi asepresidendi Kaili juhtum, kui seda poleks takistanud asjaolu, et ta oli juba vahistatud seoses väidetava altkäemaksu võtmisega Katarilt pärast sadade tuhandete eurode sularaha konfiskeerimist tema juurest, tõi The Times välja.

Prantsuse peaminister ja endine Euroopa Parlamendi liige François Bayrou mõisteti aga eelmisel aastal pärast Pariisis toimunud kohtuprotsessi omastamises õigeks, kuid tema tsentristliku partei Demokraatlik Liikumine liikmed tunnistati süüdi.

Prantsusmaa parempopulistliku partei Rahvuskogu (RN) liider Le Pen tunnistati esmaspäeval süüdi Euroopa Parlamendi vahendite omastamises tema partei kasuks ja tal keelati viieks aastaks kandideerida valitud ametikohale.

Le Pen on kõige tuntum tegelane, kelle puhul on leitud, et ta on raha väärkasutanud aastakümnete taguses juhtumis, milles osales 20 tema partei – tollase nimega Rahvusrinne – juures töötanud assistenti. Le Peni toetajad on otsust kritiseerinud, leides, et see lõhnab topeltstandardite ja silmakirjalikkuse järele.

Veel üks kõrgetasemeline Euroopa Parlamendi liige, keda avalikkuse ees häbistati, oli Briti Iseseisvuspartei (UKIP) endine juht Nigel Farage, kelle puhul leiti, et ta väärkasutas 40 000 euro ulatuses parlamendiliikme assistentide hüvitisi.

Kuulsa Euroopa Parlamendi tulupaketi teisi elemente, 350-eurost päevaraha ja igakuist 4950 eurot kontorikulude eest, mis makstakse automaatselt ilma tšekkide või tõendite esitamise nõudeta, kasutavad poliitiliselt pühendunud parlamendiliikmed mõnikord oma partei toetamiseks. Vähem püüdlikud liikmed saavad sellega lihtsalt oma taskuid täita ja paljud ka teevad seda, märkis The Times.

Korruptsioonivastase võitlusega tegeleva vabaühenduse Transparency International Euroopa Liidu haru direktor Nick Aiossa hoiatas, et Euroopa Parlamendi leebe suhtumise tõttu parlamendiliikmete toetuste kasutamisse ei saa Le Peni puudutavat otsust pidada korruptiivsetele tegevustele lõpu tegemiseks.

"Selles asjas on õiglus õigesti jalule seatud," ütles ta. "Kuid Euroopa Parlament peab tegema rohkem, et oma tallid puhastada ning õigesti hallata ja jälgida, kuidas parlamendiliikmed riigi raha kulutavad," ütles Aiossa.