Suvel võib elektrihinna alla viia Soome lisanduv tuuleenergia

Enne aastavahetust oli Euroopas ilm väga soe, mis viis ka elektri hinna alla.

"Soojusrekordid, mis tegelikult on nähtavasti kliimamuutuse tõttu, seavad fooni kogu energiapoliitikale. Nende ilmadega tulid odavad hinnad. Õnneks saime elektrijaamad korda, Rootsis Oskarshamni tuumajaam läks tööle. Kui me nüüd oleme sellises seisus, et igal pool üle Euroopa on inimesed olnud väga tublid, säästnud elektrit, jaamad saanud töökorda, kui tulid tuulised ilmad, siis ei olnud üllatav, et hinnad hakkasid kukkuma," rääkis Hanschmidt.

"Küsimus on see, kas ta jätkub või ei jätku," sõnas ta.

Hanschmidti sõnul on universaalteenuse kliendid seni börsipaketi klientide ees praegu rahaliselt võitnud, jaanuari esimestel päevadel on börsihind olnud aga ootamatult soodne.

"Kõige olulisem asi praegu hinna jaoks on ilm. Kes arvab, et ta suudab ilma väga hästi ennustada, sellel võib olla rohkem julgust börsipaketi kasuks otsustada. Isiklikult ma seda veel ei teeks, kuigi meil on elektri mõistes tunda kevade lõhna, on soojad ilmad ja tuuline, elektrijaamad töötavad, siis me tegelikult ikka oleme olukorras, kus Põhjamaades on meil ca 2000 MW jagu Vene elektrit võrreldes eelmise aastaga puudu ja piisab siin sellest, et temperatuurid kukuvad järsumalt alla, jälle jääb mõni elektrijaam seisma või läheb mõni kaabel remonti – siis võime väga kiiresti jõuda tagasi detsembri hindade juurde," ütles Hanschmidt.

Veebruaris võib tasakaal minna taas sinnapoole, kus neile, kes suudavad tarbimist nihutada, tasub börsipaketi kasutamine end ära.

"Me oleme tõesti sellises elektrisituatsioonis, kus talvel järgmisel aastal võivad olla hetked, kus elektrit on selles mõttes puudu, et meil ei ole seda mugavalt palju. Piisab mõne jaama mahaminekust ja elektrihinnad võivad karata lakke. Kahju on see, et meil ei ole Eestis tehtud suuri samme, et seda olukorda parandada," ütles Hanschmidt. Tema sõnul eeldaks see kiiremat arendust ja jaamade töökorra garanteerimist.

Soome ehitas juurde ligikaudu 2000 MW tuuleparke, mis annab hinnas suvel tunda. Kevade ja suve poole võib Hanschmidti sõnul oodata hinna kukkumist alla 10 sendi kilovatt-tunni pealt. "Suveperioodil on kõik hästi, aga kohe, kui hakkavad ilmad külmaks minema ja tuul ära minema, siis seesama vestlus tuleb jälle tagasi," ütles Hanschmidt.