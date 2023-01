Valitsus eraldas varude keskusele gaasivaru täiendamiseks veel 30 miljonit

Varude keskus on praeguseks nelja hankega hankinud 650 gigavatt-tundi maagaasi. "Lisaraha EVK-le on siiski vajalik, et varu veelgi suurendada – see on abiks juba järgmiseks kütteperioodiks valmistumisel," ütles Sikkut.

Maagaasi tarbimine langes lõppenud aastal viielt teravatt-tunnilt aastas ligikaudu 3,8 teravatt-tunnile. Koos Eleringi kaitstud tarbijate varuga on seega riigil varutud gaasi ligi veerand aastasest tarbimisest.

Ministeri sõnul tõstab möödunud nädalal Soome Inkoo sadamasse jõudnud LNG taasgaasistamise terminal (FSRU) tõstab piirkonna gaasivarustuse tarnekindlust veelgi.

"Eelpool toodut arvesse võttes on tänaseks moodustatud EVK gaasivaru piisav Eesti tarbija esmase varustuskindluse tagamiseks käesolevaks talveks. Samas on maagaasi hind märkimisväärselt langenud ning EVK saab paindliku võimaluse suurendada gaasivaru järgmise talve vaates," ütles Sikkut.