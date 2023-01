USA sõnul tahab Prigožin Bahmuti linna soola- ja kipsikaevanduste pärast

Ameerika Ühendriikide valitsuse hinnangul on Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin huvitatud Bahmuti linna lähistel asuvatest soola- ja kipsikaevandustest. See seletab USA valitsusallika sõnul miks Wagneri palgasõdurid nõnda aktiivselt üritavad Bahmuti linna vallutada.

Ameerika Ühendriigid usuvad, et Vene presidendi Vladimir Putini lähikondne Jevgeni Prigožin, kes on Vene palgasõdurite grupeeringu Wagner asutaja, on huvitatud Bahmuti linna lähistel asuvate soola- ja kipsikaevanduse kontrollimisest.

Valge Maja allikas kinnitas Reutersile, et on näha märke rahalisest motiivist, mis selgitaks Prigožini kinnisideed Bahmuti linna vastu, vahendas Reuters.

USA valitsus on varem Wagneri palgasõdurite grupeeringut süüdistanud Kesk-Aafrika Vabariigi, Mali ja Sudaani maavarade rüüstamises, et rahastada Venemaa sõda Ukraina vastu. Venemaa nimetas neid süüdistusi "vene-vastaseks raevuks".

Jevgeni Prigožin on oma tegevuste tõttu lääneriikide sanktsioonide all.

USA allika kinnitusel on Wagner oma 50 000 palgasõdurist hukkunutena kaotanud 4100 ja veel 10 000 palgasõdurit on lahingutes Bahmuti lähistel saanud haavata.

Valge Maja teatas detsembri lõpus, et Wagner on tarninud endale relvastust Põhja-Koreast, mis näitab kuidas Wagneri grupeeringu roll Vene-Ukraina sõjas on kasvamas.

Ukraina valitsuse hinnangul on üle 60 protsendi Bahmuti linnas lahingute ja pommitamise käigus hävinud.

Neljapäeval teatas Wagneri asutaja, et esimesed Ukrainas ja peamiselt Bahmutis sõdinud Vene vanglatest värvatud sõdurid on oma kuus kuud ära teeninud ning saavad vabaks.