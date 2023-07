Prigožin: Wagner on valmis suurendama oma kohalolekut Aafrikas

Venemaa palgasõdurite rühmitus Wagneri on valmis suurendama oma kohalolekut Aafrikas, ütles selle juht Jevgeni Prigožin.

"Me ei vähenda (oma kohalolekut) ja oleme isegi valmis suurendama oma erinevaid kontingente," ütles Prigožin Kamerunis asuvale Afrique Mediale. Telefoniintervjuu postitati YouTube'i, kuid seda oli reede hilisõhtu seisuga vaadatud vaid 1400 korda.

Reuters ei suutnud heli õigsust kohe kontrollida, kuid prantsuskeelse tõlke all oli kuulda häält, mis näis olevat Prigožini oma.

Intervjuus ütles ta, et Wagner täidab kontinendil kõiki oma kohustusi ja on valmis suhteid Aafrika riikidega edasi arendama.

Venemaa poolel võideldes on Wagner osalenud Ukraina sõja veriseimates lahingutes. Kuid selle tulevane roll seati kahtluse alla, kui Prigožin korraldas eelmisel kuul lühikese mässu ja Kreml teatas, et rühmitus saadetakse Venemaalt Valgevenesse, kuhu osa selle võitlejaid on ka juba saabunud ning väidetavalt alustanud Valgevene vägede väljaõpet.

Prigožinit ennast nähti siiski sel nädalal Peterburis Venemaa-Aafrika tippkohtumise ajal, sealhulgas koos Afrique Media ajakirjanikuga.

Prigožin kinnitas Afrique Mediale, et hiljuti saabus Kesk-Aafrika Vabariiki uus Wagneri vägede rotatsioon enne 30. juulil toimuvat põhiseadusreferendumit, mille käigus võib president Faustin-Archange Touadera ametiaega pikendada.

"Uued jõud on saabunud, meie kontrollime vabariigi territooriumi," lausus ta vägede suurust nimetamata.

Vene palgasõdurid, sealhulgas paljud Wagnerist, sekkusid 2018. aastal Kesk-Aafrika Vabariigi valitsuse poolel, et vaigistada alates 2012. aastast kestnud kodusõda.

Wagneri roll Kesk-Aafrika Vabariigis, Malis ja mujal Aafrikas tekitab muret lääneriikide valitsustele, sealhulgas Prantsusmaale ja USA-le. Washington on rühmitust süüdistanud ulatuslike julmuste toimepanemises ja kehtestanud sellele kui kuritegelikule organisatsioonile sanktsioonid.

Prigožin eitab seda, öeldes intervjuus, et kogu Wagneri tegevus oli seaduslik ja tõi kasu riikidele, kus see tegutseb, ja nende suhetele Venemaaga.