Bundeswehri teenistusest keeldujate arv on 2022. aastal pea viiekordistunud

Peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale on Saksa kaitseväeteenistusest südametunnistuse alusel keeldujate arv pea viiekordistunud. Kuna Saksamaal on alates 2011. aastast ajateenistus peatatud, siis on kõik esitatud avaldused tegevväelaste poolt.