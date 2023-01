Tartu jalgratturid pole linna lumepuhastusega rahul

Tartu Ülikooli tudeng Kerttu Kuku rääkis, et liigub kevadest sügiseni Tartus vaid jalgrattaga. Kuku sõnas, et lumised teeolud on ta jalgrattateedelt eemale peletanud.

"Praegu ei taha sõitmas käia. Võib-olla veel kesklinnas on mõni koht, kus enam-vähem saab turvaliselt ja mõnusalt, aga valdavalt on teed ikka lumes. Kõnniteed on ka lumised. Tahan turvaliselt sõita linnas ringi, aga praegu ei ole mul see võimalik," rääkis Kuku.

Kuku on pidanud rattasõidule asenduse leidma. "Olen pidanud rohkem oma vana head kondimootorit kasutama, sest kui ei ole rattaid, siis on jalad vähemalt. Eks ma nüüd natuke rohkem ühistranspordiga sõidan ka. Aga need piletihinnad on ka sellised, et tudengina väga ei taha. Nii et pigem jalad," rääkis Kuku.

Tartu jalgrattur Even Heinväli jätkab sõitu ka lumistes oludes. "Minule on teed läbitavad, aga eks mul on natuke parem positsioon ka. Olen maratonidega tegelenud ja on tasakaalutunnetus parem ja jõudu rohkem. Jõuga pressin läbi igalt poolt, aga koos lapsega sõites jään kohati ikka hätta, et peab valima võib-olla teisi marsruute. Tee peaks olema läbitav ikkagi kõigile, olenemata vanusest ja füüsilisest olukorrast," rääkis Heinväli.

Tartu linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg sõnas, et linnavalitsus täidab rattateedel kõiki lumepuhastusnõudeid. Eraldi paiknevaid rattateid puhastatakse iga kaheksa tunni tagant. "Eraldi paiknevate teede osas oleme leppinud kokku – arvestades eelmise aasta kogemust – täiendava hooldusrežiimi, et seda tehakse natuke tihedamalt ja natuke teistmoodi, et see saaks parem. Mis puudutab nüüd sõiduteel olevaid rattaradasid, siis kuna lund on palju, siis rattaradade pidevat puhtana hoidmist meil rahakott lihtsalt ei luba. Seal küll pidevalt lumevaba ala ei ole," rääkis Tammeorg.

Ta täpsustas, et ka rattaradadelt veetakse aeg-ajalt lund ära. Tammeoru sõnul saaks lumepuhastust rattateedel- ja radadel parandada, kuid selleks on vaja raha. "Kui tahame tsükliaegu lühendada või tahame seda paremaks saada, siis lihtsalt see kõik maksab. See eeldab jällegi täiendavat tehnikat, täiendavaid mehi firmadel palgata ja kuskil on see piir, kus rahakoti võimalused vastu tulevad," selgitas Tammeorg.

Järelvalvega tegelev Tartu linnapuhastuse peaspetsialist Kaimar Kütt sõnas, et olukorra parandamiseks ootab linnavalitsus ratturite märguandeid liiga lumistest teedest. "See aitabki kiiremini seda asja ka parandada ja korda saada," ütles Kütt.