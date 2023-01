USA-s kasvas mullu ainult elektriautode müük

Täiselektriliste autode müük suurenes 2022. aastal 5,8 protsendini kõikidest müüdud autodest, kasvades üle-eelmise aasta 3,2 protsendi tasemelt kahe kolmandiku võrra kõrgemaks, vahendas väljaanne The Hill ärilehte The Wall Street Journal. Turu-uuringufirmalt Motor Intelligence pärit andmete kohaselt kukkus USA autotööstuse kogumüük samas kaheksa protsenti, mis on viimase kümne aasta halvim näitaja.

Elektriautode kogumüügist oli Tesla osakaal 65 protsenti, mis on märgatavalt vähem kui 2021. aasta 72 protsenti, tõdes WSJ. Fordi osakaal elektriautode kogumüügist oli 7,6 ning Hyundail ja Kial 7,1 protsenti.

Ülevaates öeldakse ka, et paljud autotootjad on tõstnud oma mudelite hindu, viidates kasvanud sisendhindade, näiteks liitiumi hinnatõusule. WSJ andmeil oli keskmise elektriauto hind 2022. aasta suvel 66 000 dollarit, mis on oluliselt kõrgem kui 51 000 dollarit aasta varem (vastavalt 62 900 ja 48 600 eurot).

USA ärileht märkis ka, et Tesla ei suutnud täita endale võetud ülesannet ja suurendada oma toodangut 50 protsendi võrra ning müüs varasema aastaga võrreldes 40 protsenti rohkem sõiduautosid. Kokku müüs Tesla eelmisel aastal 1,31 miljonit uut autot, kuigi oli plaaninud müüa 1,4 miljonit.