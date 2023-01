Times: Tokyo suurendab Hiina ohu tõttu sõjalisi sidemeid Londoniga

Ajaleht The Times kirjutab, et Jaapani peaminister Fumio Kishida ja tema Suurbritannia kolleeg Rishi Sunak allkirjastavad sel nädalal kaitsekoostöö kokkuleppe. Mõlemad riigid muretsevad, et Hiina jätkab Vaikse ookeani piirkonnas oma sõjalise kohaloleku suurendamist.