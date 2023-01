Kaitsevägi sai uued granaadiheitjad Carl-Gustav M4

Kokku tellis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Rootsi ettevõttelt SAAB ligi 700 tankitõrjerelva ja need läksid maksma üle 20 miljoni euro.

Lisaks soetati ka laskemoonavaru, mida peaks jätkuma viieks aastaks.

"Me oleme Carl-Gustavi vanemaid versioone kasutanud aastakümneid ja kaaludes erinevaid variante, oli meie jaoks loogiline jätkata sama laskemoonaga, mida oleme varem hankinud. Kui me oleksime hankinud uue relvasüsteemi, siis me oleks pidanud ostma ka uue laskemoona," rääkis RKIK-i relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

"Sellel on palju erinevaid võimalusi, mis vanemal relvasüsteemil puudusid. Näiteks on sellel küljes punatäppsihik, mis võimaldab seda relva kasutada nii päeval kui ka öösel. Lisaks on võimalik ohutult kanda relvarauas laskemoona, et kiiremini tuld avada," selgitas kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel.