Asser: otsustan TÜ rektoriks kandideerimise peale pakkumist

Asser ütles, et kui mõni selleks seatud institutsioon teeb talle ettepaneku kandideerimiseks, siis ta kuulab ära, mis on ootused talle ja teeb seejärel otsuse, kas kandideerib teiseks ametiajaks rektoriks või mitte. "Kandideerimine ei sõltu minust, kui ettepanek tehakse, siis on otsustuskoht," sõnas Asser.

Tartu Ülikool avaldas kolmapäeval Eesti suuremates meediaväljaannetes teate, millega kuulutatakse välja rektori valimised. Valimised toimuvad 20. aprillil kell 12 Tartu Ülikooli aulas.

Rektorikandidaadiks võib esitada isikuid, kes on valitud professoriks. Kandidaate võivad esitada Tartu Ülikooli valdkondade nõukogud, teiste Eesti ülikoolide nõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus, Tartu Ülikooli 15 korralist professorit ühiselt ja Tartu Ülikooli üliõpilasesindus.

Rektorikandidaadid tuleb esitada hiljemalt 13. märtsil 2023 kella 16. Rektorikandidaatide väitluskoosolek toimub ülikooli aulas 4. aprillil kell 15. Valimiskoosolek toimub 20. aprillil kell 12.

Nõukogu kinnitas üliõpilaste ja kõikide valdkondade esindajatest koosneva valimiskomisjoni koosseisu 31. oktoobril. Valimiskomisjoni esimeheks nimetati anglistika professor Raili Marling ja liikmeteks võrdleva poliitika professor Piret Ehin, matemaatilise analüüsi professor Rainis Haller, liikumise ja spordibioloogia professor Jarek Mäestu ning õigusteaduse bakalaureuseõppe üliõpilane Kristin Randla.

Rektori valib valimiskogu, kuhu kuuluvad ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas.

Rektori ametiaeg algab 1. augustil 2023. Rektor valitakse viieks aastaks.