Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad Toomas Asser, Raul Eamets, Jaak Vilo

Asseri esitas rektorikandidaadiks Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu, Eametsa sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu ning Vilo loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu.

Toomas Asser on akadeemik, neurokirurgia professor ja alates 2018. aastast ülikooli rektor.

Asser ütles, et esmatähtis on üliõpilaste toimetulek. "See on ka kõikides ülikoolides, kaasa arvatud Tartu Ülikoolis üks temaatika, mis vajab kindlasti lahendust. Ma usun, et me tahaksime selles kindlasti saada ka uue koalitsiooniga mingeid selgeid suuniseid," rääkis ta.

Raul Eamets on makroökonoomika professor, majandusteadlane ja 2016. aastast sotsiaalteaduste valdkonna dekaan.

Eametsa sõnul on tähtis, et ülikool oleks avatud ja käiks muutuva maailmaga kaasas, vastasel juhul jääb ülikool õppijatest ilma. "Avatus ka õppeprotsessis tähendab seda, et me läheme nende muutustega, mis ühiskonnas ja majanduses toimuvad, kaasa, me oleme rohkem kohanemisvõimelised, paindlikumad. Me ei pea olema väga kinni selles 3+2 õppesüsteemis," ütles ta.

Jaak Vilo on akadeemik, bioinformaatika professor ja andmeteaduse õppetooli juhataja.

Vilo sõnul on ülikoolis tähtis hea koostöö ja ülikooli tegemiste suurem avalikkuse ette toomine. "See on kõige tähtsam, et siia tuleksid noored väga head inimesed õppima ja väga head inimesed tööle. Nendele võimaluste loomine on kõige tähtsam. Ja teiseks, ma arvan, on see, et ühiskond peaks paremini aru saama, mida ülikoolis tegelikult tehakse," rääkis ta.

4. aprillil toimub Tartu Ülikooli peahoone aulas rektorikandidaatide väitluskoosolek. Rektori valimise koosolek on ülikooli aulas 20. aprillil ja sellel osalevad vaid valimiskogu liikmed.

Rektor valitakse viieks aastaks ja tema ametiaeg algab 1. augustil 2023.