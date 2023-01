Pärnus müüdi lõppenud aastal rekordarv kortereid

Pärnus müüdi lõppenud aastal kõigi aegade rekordarv ehk 400 korterit. Tänavune müük jääb kinnisvaraspetsialistide hinnangul mullusele siiski alla, sest koroona-aastate tõttu said paljud majad valmis just eelmisel aastal, uusi aga nii palju peale tulemas pole.

Kuigi aasta on saanud vaevu alata, käib ehitamine Pärnus täie hooga, ilmadki on töötegemiseks parajalt soojad.

Korterelamute rajamiseks Pärnus kui Suur-Pärnus keskuses veel ruumi jagub, eramutega on keerulisem. Praegu ehitatavad hooned said ehitusloa mullu ja lube anti üle 150.

"Nende hulgas on 12 korterelamut. Ja korterelamute ehitusload on põhiliselt keskuslinnas, Väikeelamute suurim surve on Audru osavalla piirkonnas ja nüüd on ka Paikuse tõusnud järjest," rääkis Pärnu ehitusjärelevalve juht Maire Nigul.

Nigul ütles, et pikale koroonaajale ja praegusele hinnatõusu ja energiakriisi perioodile vaatamata pole märgata, et ehituslubade taotlused väheneksid.

"Ehitusmahud ei ole vähenenud. Meil on viimasel kolmel aastal järjest tõusnud need mahud, arvuliselt, missuguseid lubasid me välja anname. Vähenenud see ei ole mitte kuskilt. Meie jaoks on täielik buum."

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing ütles, et eelmine aasta oli uute korterite valmimise koha pealt Pärnus ja osavaldades rekordiline.

"Ligi 400 uut korterit on valminud siin keskuslinnas ja vahetult linna ümbruses. Nii et näeme ligi 400 uue soolaleivapeo toimumist eelmise aasta lõpul ja selle aasta alguses," rääkis Saksing.

Saksing ütles, et koroona tõttu jäi vahepea ehitamine soiku, aga mullu said paljud majad korraga valmis. Järgmisel aastal hindab ta valmivate korterite arvu mõnevõrra väiksemaks.

"Me näeme küll mitte nii paljude uute korterite valmimist 2023, kui eelmisel aastal, aga sellise kahe-kolmesaja korteri valmimine on Pärnus-Pärnumaal on praeguses protsessis täiesti töös," sõnas Saksing.

Saksingu sõnul ei ole hinnalangus uute korteriteni jõudnud, see puudutab vaid järelturgu.