Kaitsevägi avas Võrus Taara sõjaväelinnakus uue tehnikapargi

Võrus Taara sõjaväelinnakus avati uus tehnikapark, kus neljal hektaril on nüüd võimalik osa kaitseväe tehnikast varju alla paigutada.

Kokku mahutab vastvalminud rajatis 500 sõidukit.

Taara tehnikapargi ala ei laiendatud, samas lisandus sinna autopesula, estakaad ja uuendati sööklat.

"Kui siin ka varasemalt oli tehnika ladustatud, siis praegusel juhul oleme selle ala suuresti kahekordistanud ja me oleme siia tekitanud täiendavaid parkimiskohti. Lisaks sellele on siin autode pesemise võimalus ja innovaatiliselt oleme lahendanud siin autode laadimissüsteemid ära," selgitas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse portfellijuht Mart Salusaar.

"Siia saab parkida 546 autot, osad nendest on suuremad, osad väiksemad ning umbes 120 kohta on ka varjualuste all," lisas ta.

Kaitseväe tehnikapargi ehitas 5,7 miljoni euro eest Merko.