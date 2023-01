WSJ: lääs tahab seada hinnalae ka Vene naftatoodetele

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et lääneriigid valmistavad ette järjekordseid sanktsioone Venemaa naftatööstuse vastu ja lääs tahab kehtestada hinnalae ka Venemaa naftatoodetele.

USA rahandusministeeriumi ametnikud peavad nüüd Euroopas kõnelusi, et kooskõlastada 5. veebruaril käivituvat hinnalage Venemaa naftatoode-vastu. The Wall Street Journali allikate teatel tuleb Venemaa naftatoodetele kaks erinevat hinnalage. Üks lagi seatakse kõrgema väärtusega toodetele (diislikütus). Teine lagi seatakse madalama väärtusega toodetele (kütteõli).

Lääneriigid kehtestasid eelmisel aastal Venemaa naftale hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta. Hinnalae tõttu pole maailmaturul nafta hind tõusnud. Lääneriigid tahavad nüüd Moskva sissetulekuallikaid vähendada veelgi.

The Wall Street Journali teatel võivad naftatoodete-vastased sanktsioonid kaasa tuua suuremad majanduslikud tagajärjed. Samal päeval keelab Euroopa Liit (EL) ka Venemaalt pärit naftatoodete sisseveo.

"Nafta hinnalagi, see oli ebameeldiv harjutus, kuid mitte väga keeruline. Kuid naftatoodete puhul on see palju suurem probleem," ütles Columbia ülikooli teadur Tatiana Mitrova.

Venemaa toornafta hinnalage jõustatakse transpordi ja teenuste osutamise keeldude kaudu. Sarnast jõustamise taktikat plaanib lääs rakendada ka Venemaa naftatoodete puhul.

"See nädal on oluline. Naftatoodete jaoks ülempiiri kehtestamine on keerulisem, aga me juba teame, kuidas selle probleemiga toime tulla. See on veidi lihtsam, sest me juba tunneme metoodikat," ütles läbirääkimistel osalenud Ukraina presidendi majandusnõunik.

USA rahandusministeeriumi kõrge ametnik Ben Harris sõidab sel nädalal Lätti, Leetu, Eestisse ja Poolasse. Harris arutab siis uusi Venemaa-vastaseid sanktsioone. USA ametnikud tahavad seada Venemaa naftatoodete ülempiiri sellisele tasemele, et Moskva saaks jätkata diislikütuse eksporti.