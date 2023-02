Pühapäeval jõustuvad lääneriikide uued sanktsioonid Vene naftale

"Hinnalaed, mille just paika panime, hakkavad mängima kriitilist rolli meie globaalse koalitsiooni tegevuses vähendamaks Venemaa suutlikkust jätkata oma seadusevastast sõda," ütles USA rahandusminister Janet Yellen pärast demokraatlike tööstusriikide grupi G7 ja Euroopa Liidu kokkuleppe avalikustamist, millega pannakse Vene naftatoodetele hinnalaed.

Naftatoodetele, mille hind on toornaftast kallim, näiteks diislikütusele, määrati hinnalaeks 100 dollarit barrelist, toornaftast odavamatele naftaproduktidele nagu kütteõli, pandi hinnalaeks 45 dollarit barrelist.

Yelleni sõnul peaks Venemaale kehtestatud sanktsioonid ning hinnalaed panema Putini valima, kas jätkata sõda või tegeleda majanduse elavdamisega.

Lääne sanktsioonide alla pandud Venemaa igakuine tulu nafta ja gaasi müügist langes jaanuaris kõige madalamale tasemele alates 2020. aasta augustist, selgus reedel Vene rahandusministeeriumi avaldatud andmetest.

Yelleni sõnul on globaalse energiaturu varustatus püsinud heal tasemel ning suured importöörid nagu Hiina ja India on kasutanud hinnalagesid ära Venemaalt endale soodsate lepingute kauplemisel.

Ehkki Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) tõstis lõppeval nädalal avaldatud prognoosis Venemaa majanduse kasvuväljavaadet 2,6 protsendile, tõstes esile riigi "üsna kõrgeid" eksporditulusid ja tugevaid stiimulprogramme, siis USA rahandusministeeriumi ametnik ütles ajakirjanikele, et Washington on veendunud, et hinnalaed sunnivad Venemaad "muutma oma eelarve trajektoori", kuna nafta on riigi kõige olulisem sissetulekuallikas.

Euroopa Liit on juba teatanud, et soovib alates 5. veebruarist keelata Vene naftatoodete impordi, kuid nüüd paneb alates samast kuupäevast koos G7-ga hinnalae ka Vene naftatoodetele, mida eksporditakse kolmandatesse riikidesse.

G7 teatas detsembris, et kavatseb 5. veebruarist kehtestada rea piiranguid teenustele, mis on mõeldud Vene nafta ja naftatoodete ekspordiks, sealhulgas laevade kindlustamine, naftatarnspordile krediidi pakkumine, kui neid kasutatakse seatud hinnalaest kõrgema hinnaga kauba vedamiseks.

Välisminister Urmas Reinsalu lasi reedel ministeeriumi pressiteenistusel teatada, et arutas Yelleniga Vene naftale seatud piiranguid ning muu hulgas nõustusid mõlemad pooled, et märtsis tuleb hinnalagi uuesti üle vaadata, et vähendada Venemaa tulusid.

Lääneriigid kehtestasid eelmisel aastal Venemaa naftale hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta. Hinnalae tõttu pole maailmaturul nafta hind tõusnud. Uute sammudega soovib Lääs nüüd Moskva sissetulekuallikaid veelgi vähendada.

Venemaa toornafta hinnalage jõustatakse transpordi ja teenuste osutamise keeldude kaudu. Sarnast jõustamise taktikat plaanib lääs rakendada ka Venemaa naftatoodete puhul.