Ametnik: kütuse liitrihinnad tanklate postidel ei kao kuhugi

"Selle Euroopa Liidu direktiivi tõlgendamine on võtnud omad mõõtmed," selgitas majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi osakonnajuhataja Indrek Gailan reedel ETV hommikusaates.

"Kõik hinnad tanklate postidel jäävad täpselt nii nagu praegu on, siin ei muutu mitte midagi," ütles Gailan. "Eurodes liitri kohta."

Direktiivi mõte on Gailani see, et anda kütusemüügi kohtades täiendavat infot, näiteks tanklas kassade juures infotablool. Seal oleks kuvatud keskmise, väikese ja suure auto kütusekulu 100 kilomeetri kohta ja selle hind.

"Eesmärk on viia inimesteni informatsiooni, mida tähendab eri kütustega eri autodega sõitmine," selgitas Gailan. Iga riik pakub tema sõnul selleks metoodika Euroopa Komisjonile välja.

Pärast direktiivi ajakirjandusse jõudmist on see autojuhtides tekitanud palju segadust. Erinevate mootorite töömahtude ja mudelite, aga ka sõiduharjumuste lõikes on autode kütusejanu väga erisugune ning seepärast leiavad paljud, et ametnikud on taas mingi määruse pastakast välja imenud, millel reaalse eluga vähe pistmist, kirjutas reedel ajaleht Postimees..

Millal muudatus jõustub, pole selge. Praegu on majandusministeerium alustanud konsultatsioone ettevõtete ja nende esindusorganisatsiooniga.