Rootsi ei toeta EL-i roheäri seaduse kehtestamist

Euroopa Liidu (EL) eesistuja Rootsi leiab, et Brüssel ei peaks kehtestama sarnase roheäri seaduse, mis kehtib USA-s. Washington kuulutas hiljuti välja inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA) ja mitmed Euroopa ettevõtted ja riigid leiavad, et see seadus vähendab Euroopa firmade konkurentsivõimet.