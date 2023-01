Operail allkirjastas Soome tütarettevõtte müügilepingu, saab 28 miljonit

Operail Finland tegeleb kaubavedudega Soomes. Eelmise aasta lõpupäevadel sõlmitud ostu-müügi leping jõustub pärast Soome ametiasutuste heakskiitu, teatas Operail reedel. Pärast seda algab üleminekuperiood, mille jooksul Operail annab ettevõtte tegevuse täielikult üle uuele omanikule.

Operail Finlandi igapäevatöös ning personali jaoks omanikuvahetusega seoses muudatusi plaanitud ei ole.

Operail Finlandil on üheksa võimsat Wabtec Powerhaul liinivedurit, üks Eestis ehitatud C30-MF manöövervedur ning üle 40 töötaja.

Operaili kontserni juhi Raul Toomsalu sõnul saab uus omanik endale arvestatava kaubamahu ja kõrge kasumipotentsiaaliga, korralikult juhitud ning töötava ettevõtte.

Operail alustas kaubavedusid Soomes 2020. aasta lõpus. Terve tegutsemisaja jooksul Operail Finlandi tegevjuhi rolli kandnud Ilkka Seppänen sõnas, et tänu Operailile ärkas Soome raudteekaubavedude turg ellu: "Olime ja oleme esimene tõsist konkurentsi pakkuv ettevõte Soome raudteel."

Otsus ettevõte müüa ei olnud seotud Venemaa agressiooniga Ukrainas. Juba 2021. aasta mais otsustas Operaili omanik alustada Soome tegevusest väljumist, sest Eesti riigi jaoks ei ole strateegiliselt vajalik tegeleda äriga muudes riikides.

Küll mõjutas Venemaa agressioon Ukrainas müügiprotsessi kulgu, märkis Operail. Turuolukord 1520 mm raudteel halvenes 2022. aasta jooksul märkimisväärselt.

"On olnud keeruline müügiprotsess. Vaatamata täiesti ettearvamatule keskkonnale on Operaili inimesed teinud pea ööpäevaringselt tööd, et omaniku suuniseid täita. Kui vahepeal ei olnud kindel, kas üldse õnnestub ettevõte müüa või peame ettevõtte tegevuse lõpetama ja varad maha müüma, siis lõpuks õnnestus siiski parem stsenaarium. Müügihind katab kõik kohustused. Suur tänu selle eest kogu Operaili meeskonnale," sõnas Toomsalu.