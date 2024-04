Eesti Ekspress: Eesti kaotas Operaili Soome üksust müües miljoneid

"Nurminen Logistics Group suutis omandada North Raili (endine Operail Finland - EE) õiglasest väärtusest odavamalt, sest müüja (Eesti riik - EE) otsustas oma Soome ärist loobuda," vahendas Eesti Ekspress Nurmineni 2023. aasta detsembris avaldatud poolaasta aruannet. "12,3 miljonit eurot, mida käsitletakse tuluna, on vahe müügihinna ja varade õiglase väärtuse vahel," lisati samas.

Ekspress märkis, et kirjutas juba 2022. aasta augustis, kuidas Operail erastatakse sisuliselt avalikkust ja Eesti raudteeärimehi kaasamata, aga üldjuhul saavutatakse riigile ja selle maksumaksjatele parim hind avaliku konkursiga.

Tehingu ajal Operaili juhtinud ja 2023. aasta detsembris ametist lahkunud Raul Toomsalu ei nõustunud väitega salastamisest ning kinnitas lehele, et konkursile oli kutsutud osalema sadu ettevõtteid. "Minu teada ei laekunud ühtegi kaebust üheltki ettevõttelt, kes oleks väitnud, et tal on huvi Soome varade vastu, aga ei saa osaleda," ütles Toomsalu Ekspressile.

2023. aasta veebruaris kinnitatud tehinguga, mille peamine vara olid rongivedurid, müüdi Operail Finland 27,7 miljoni euroga, millest 18 miljoniga kaeti laen, millega vedurid osteti ja 9,2 miljonit oli netovara, peamiselt vedurite omaosaluse hind. Nurmineni arvestuse järgi on aga see netovara nüüdseks väärt 21,5 miljonit eurot, mis tähendabki 12,3 miljoni euro suurust võitu ostjale.

Ekspress toob esile, et müüki mõjutas ka Venemaa alustatud sõda Ukrainas, mis vähendas oluliselt rahvusvaheliste investorite huvi, mis Operaili praeguse juhi Merle Kurvitsa sõnul oli enne sõda olnud suur. Samuti võis mõju olla kiirustamisel ja Eesti valitsuse survel lõpetada Operaili Soome haru Vene-suunaline nikli vedamine. Tollane majandus- ja kommunikatsiooniminister Riina Sikkut (SDE) ei soovinud hinnata, kas riik sai ettevõtet müües kahju, sest ta ei tea, mille põhjal on hiljem ettevõte kallimaks hinnatud.

ERR-i uudisteportaal vahendas märtsis Soome rahvusringhäälingu Yle infot, kuidas logistikafirma Nurminen Logistics teenib endiselt suurt raha, kuna veab Soomes Venemaa niklit ja väetist, mis pole sanktsioonide all ja seetõttu on nendega kauplemine endiselt tulus äri.