X!

Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

Välismaa
Kaubarongid.
Kaubarongid. Autor/allikas: Matthias Rikka/Operail
Välismaa

Venemaa kahekordistab alates 1. juunist Eestisse, Lätti ja Soome mööda raudteed veetava kauba eest võetavaid tariife.

Vene föderaalse monopolivastase teenistuse esmaspäeval avaldatud korralduse kohaselt hakkab Venemaa raudtee maismaapiiripunktides Eesti, Läti ja Soome ekspordikoodidega kaupadele kehtima koefitsient 2 senise koefitsient 1 asemel. Otsus kehtib ka Valgevene kaudu Lätti ja Eestisse saadetavat kauba kohta, kuid ei puuduta Kaliningradi oblastisse ja Leetu suunduvaid saadetisi, vahendas uudisteagentuur Interfax.

Koefitsient kehtib kogu selles suunas veetavale kaubale. Kauba vedamisel rongikoosseisus, mis ei kuulu riigiettevõtte Venemaa Raudteed vedajale, rakendatakse seda koefitsienti ka iga vaguni tariifidele, samuti diisel- või elektriveduri tariifidele.

Tariifide määramisel rakendatakse seda koefitsienti ka iga vaguni, sealhulgas konteinereid ja haagiseid vedavate vagunite liikumise korraldamise tasudele Venemaa Raudteede taristul, samuti kaubarongi poolt Venemaa Raudteede infrastruktuuri kasutamise tasudele ja veduri liikumise korraldamise tasudele Venemaa Raudteede infrastruktuuri kaudu, mida kasutatakse kaubarongide vedamiseks ja nendes suundades sõitmiseks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:31

Riigikogu toetusrühm tahab lubada mootorratturid bussirajale

21:24

Saaremaal hakatakse uues merebioloogia laboris tegema maailmatasemel teadust

21:22

ERR Washingtonis: Trumpi toetajad soovivad USA naasmist kristlike juurte juurde

21:21

Teisipäeval on ilm soe, kuid äikseline

21:16

Viipekeelsed uudised

21:07

Ukrainas sai Venemaa öistes rünnakutes haavata üle 30 inimese Uuendatud

20:51

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud!

20:36

USA pikendas taas merel oleva Vene nafta sanktsioonivabastust

20:13

Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

20:08

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.05

Sõja 1544. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

07:28

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

10:42

Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

13:40

Harrys Puusepp lahkub kaitsepolitseist

17.05

Politsei leidis Tartumaal salasigarettidega õhupalli

15:59

Võru linnavalitsus langes Uuendatud

11:23

USA naftabuum lööb valusalt kodumaiste tarbijate rahakoti pihta

17.05

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

06:55

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

09:53

Uue mudeli kohaselt võib maailma kõige mustem kliimastsenaarium ära jääda

ilmateade

loe: sport

20:51

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud!

20:08

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

19:34

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18:59

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

loe: kultuur

18:33

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

18:28

Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

17:44

Kunstimessi Foto Tallinn toob septembris Kaisse 45 kunstniku loomingu

17:33

Georg Jakob Salumäe teos jõudis rostrumi soovitatud teoste hulka

loe: eeter

20:13

Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

15:04

Andreas Poom: minu laulud on nagu päeviku sissekanded

13:35

Sepo Seeman: mu elu ainult ämbrites kolistamisest koosnebki

Raadiouudised

19:00

Päevakaja (18.05.2026 18:00:00)

16:40

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

15:25

Raadiouudised (18.05.2026 15:00:00)

13:10

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

13:10

Võrus vahetub võim

12:30

Raadiouudised (18.05.2026 12:00:00)

09:45

Cambridge keeleeksam muutub järgmise aasta suvest tasuliseks

09:45

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

09:25

Raadiouudised (18.05.2026 09:00:00)

17.05

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo