Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

Vene föderaalse monopolivastase teenistuse esmaspäeval avaldatud korralduse kohaselt hakkab Venemaa raudtee maismaapiiripunktides Eesti, Läti ja Soome ekspordikoodidega kaupadele kehtima koefitsient 2 senise koefitsient 1 asemel. Otsus kehtib ka Valgevene kaudu Lätti ja Eestisse saadetavat kauba kohta, kuid ei puuduta Kaliningradi oblastisse ja Leetu suunduvaid saadetisi, vahendas uudisteagentuur Interfax.

Koefitsient kehtib kogu selles suunas veetavale kaubale. Kauba vedamisel rongikoosseisus, mis ei kuulu riigiettevõtte Venemaa Raudteed vedajale, rakendatakse seda koefitsienti ka iga vaguni tariifidele, samuti diisel- või elektriveduri tariifidele.

Tariifide määramisel rakendatakse seda koefitsienti ka iga vaguni, sealhulgas konteinereid ja haagiseid vedavate vagunite liikumise korraldamise tasudele Venemaa Raudteede taristul, samuti kaubarongi poolt Venemaa Raudteede infrastruktuuri kasutamise tasudele ja veduri liikumise korraldamise tasudele Venemaa Raudteede infrastruktuuri kaudu, mida kasutatakse kaubarongide vedamiseks ja nendes suundades sõitmiseks.