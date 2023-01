Keskerakond kinnitas valimisprogrammi ja -nimekirja

Erakonna esimees Jüri Ratas ütles valimiskonverentsil peetud kõnes, et valimiste põhiküsimus on inimeste toimetulek ja ettevõtete konkurentsivõime.

"Valitsuse katuserahadest, ametipositsioonide jagamistest, segadusest gaasiterminaliga ning teineteise otsimisest maa pealt ja maa alt olen ma palju kuulnud. Aga tegelikult peaksime juba ammu arutama seda, mil moel minna vastu olukorrale, kus tööstused panevad kinni uksi, toiduhinnad teevad rekordeid ja ostukorvi jõuab välismaa toit, sest kohalik tööstus ei suuda konkureerida," ütles Ratas.

"Praegusel keerulisel ajal on muidugi oluline me julgeolek, aga see ei tähenda mitte ainult rahvusvahelist olukorda, välis- ja kaitsepoliitikat. Me peame selgelt oluliseks ka Eesti inimeste ja ettevõtete hakkamasaamist," sõnas Ratas.

Erakonna volikogu esimehe Tõnis Mölderi sõnul on Keskerakonna põhilubadused tänavustel valimistel keskmise vanaduspensioni tõstmine nelja aasta jooksul 1000 euroni, energiakriisis raskustes ettevõtete toetamine, astmelise tulumaksu kehtestamine, ravijärjekordade vähendamine ja üürielamute rajamine.

Keskerakonna volikogu kinnitatud valimisplatvorm: