Venemaa heaks luuranud Saksa spiooni edutati enne vahistamist

Saksamaal Venemaa kasuks luuramises süüdistatud välisluureteenistuse BND töötajat edutati täpselt enne vahistamist.

Mehe ametikohustuseks personaliturvalisuse osakonna juhatajana pidi saama turvakontrollide korraldamine värsketele BND töötajatele. Kuna Venemaa kasuks luuramises kahtlustatud mees oli parajasti puhkusel, siis ta sellel ametil töötada ei jõudnud, teatas Tagesschau.

BND töötaja Carsten L. töötas enne vahistamist tehnilise luure osakonnas mitu aastat ning tema ülesandeks oli üleilmse telefoniside, satelliitside ja internetisuhtluse jälgimine.

Tagesshchau juhtis tähelepanu, et umbes pooled BND luurehinnangud pärinevad sellest ühest osakonnast. Koloneli auastmes olnud mees läks BND-sse tööle ligikaudu 10 aastat tagasi, olles enne töötanud Saksa Bundeswehris.

Saksa kriminaalpolitsei arreteeris Carsten L.-i 21. detsembril. Politsei otsis läbi ka mehe korteri Berliinis, maja Müncheni lähistel ja kontori.

Saksa prokuratuur süüdistab meest riigireetmises.

BND sai eelmisel aastal vihje, et välisluureametis on Vene spioon ning juurdluse keskmesse sattus Carsten L. Tagesschau tõi esile, et mehe reeturlikkuse põhjused pole selged. Siiani ei ole märke, et mees oleks info andmise eest saanud vastutasuks raha. Allikate kinnitusel võis mees anda Venemaale Ukrainas toimuva sõjaga seonduvaid saladusi.