Meedia: vahistatud Saksa luuraja võis Moskvale anda Ukraina sõjasaladusi

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Saksa välisluureteenistuse BND töötaja, keda kahtlustatakse Venemaa kasuks luuramises, omas juurdepääsu Suurbritannia ja USA luureteenistuste salajasele teabele. Saksa luuretöötaja võis anda Venemaale informatsiooni Ukraina sõja kohta.

BND endine töötajal võis olla juurdepääs Suurbritannia küberluure (GCHQ) ja USA riiklikku julgeolekuagentuuri (NSA) salajasele teabele Ukraina sõja kohta, vahendas The Telegraph.

Saksa võimude teatel andis kahtlustatav 2022. aastal Venemaale informatsiooni, mis sisaldas riigisaladusi. Väidetav topeltagent jäeti pärast kohtu ette ilmumist vahi alla.

"2022. aastal edastas ta Venemaa luureteenistusele informatsiooni, mille ta oli saanud oma ametialase tegevuse käigus," teatas Saksamaa prokuratuur.

Uudisteportaali Focus Online andmetel oli väidetav topeltagent BND jälitusüksuse kõrge ametnik. Ta tegeles pealtkuulamisel saadud informatsiooni analüüsimisega ning tal oli juurdepääs ka teiste lääne julgeolekuteenistuste andmetele.

Saksa meedia teatel uurivad võimud nüüd võimalust, et toimus väljapressimine, mille tõttu tegeles endine luuraja oma riigi reetmisega. Venemaa võis luuraja värvata pärast 24. veebruarit.

Saksamaa Vabade Demokraatide Partei (FDP) aseesimees Wolfgang Kubicki ütles, et viimane spiooniskandaal võib mõjutada BND koostööd lääne luureagentuuridega.

"Kui BND-lt jõudis informatsioon Venemaale, siis muudaks see koostöö meie partneritega veelgi keerulisemaks," ütles Wolfgang Kubicki.

Saksa föderaalne põhiseaduse kaitsmise amet hoiatas hiljuti Saksa parlamendi liikmeid, et Vene spioonid on hakanud kasutama agressiivsemaid taktikaid, kuna neid on Saksamaal vähem alles ning Saksamaa suhtumine Venemaa vastu on karmistunud.

Hiljuti vallandas Berliin föderaalse küberkaitseameti BSI juhi Arne Schönbohmi, kuna tal võisid olla kontaktid Venemaa julgeolekuorganitega.