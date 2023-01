Meedia: Saksamaa kaitseminister astub ametist tagasi

Lehe teatel on Lambrecht otsustanud tagasi astuda, et anda ministeeriumile võimalus alustada puhtalt lehelt.

Saksamaa valitsuse pressiesindaja ütles, aga reede õhtul, et teated kujutavad endast kuulujutte, mida valitsus ei kommenteeri.

Algatus tuli Lambrechti enda, mitte kantsleri poolt. Ministri lahkumise täpne aeg ei ole teada, aga uue ministri otsimine juba käib, teatab Bild.

Tema võimalike järeltulijatena nähakse kahte nime, kes on mõlemad sotsiaaldemokraadid, nagu ka Lambrecht. Mõlemad töötavad praegu ametites, mis on seotud Lambrechtiga. Üks nendest on Saksa sõjaväe parlamendi erivolinik Eva Högl ja teine Lambrechti meeskonna nooremminister Siemtje Möller.

Viimasel ajal on Lambrechtil mitu ebaõnnestumist olnud. Näiteks hiljuti äratas tähelepanu tema uusaastamõtisklus sotsiaalmeedias, kus ta ütles, et Ukraina konflikt on toonud talle erilisi kogemusi ja kohtumisi huvitavate inimestega. Samal ajal käis tema sõnavõtu taustal ilutulestik.

Arvamusküsitlused näitavad ka, et Lambrecht on üks ebapopulaarsemaid poliitikuid Saksamaal.