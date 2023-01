Sõja 328. päev: Milley kohtus esimest korda Ukraina kindral Zalužnõiga

Oluline teisipäeval, 17. jaanuaril, kell 22.45:

Sadakond Ukraina sõdurit alustasid USA-s Patrioti süsteemi väljaõpet

USA kaitseministeeriumi kinnitusel saabusid 90 kuni 100 Ukraina sõjaväelast Oklahomasse Fort Silli ning alustasid Patrioti raketisüsteemi kasutamise õppimist.

Fort Sillis toimub ka USA enda, aga ka teiste riikide sõjaväelaste väljaõpe Patrioti kasutamiseks.

"Samad instruktorid, kes õpetavad USA, liitlaste ja partnerriikide sõjaväelasi, õpetavad välja ka ukrainlased ning nende tundide andmine ei vähenda Fort Sillis käimasolevaid väljaõppemissioone," teatas USA armee peastaap.

Pentagoni ametnike sõnul võtab Patrioti süsteemi väljaõpe mitu kuud. Pole selge, kui palju saab sõjavägi väljaõppeprogrammi kiirendada.

Scholz kinnitas, et arutab liitlastega Ukrainale tankide andmist

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ütles intervjuus Bloombergile, et on liitlastega kõnelustes Ukrainale tankide andmise osas.

Scholz samas rõhutas, et igasugune sellealane teadaanne tuleb koos teiste riikidega. "Me tegutseme alati koos oma liitlaste ja sõpradega – me ei liigu kunagi üksi," kinnitas Scholz.

Scholz rõhutas intervjuus, et Venemaa peaks rahukõneluste alustamise eelduseks oma väed Ukrainast välja tõmbama.

Saksa kantsler on Ukrainale Leopard 2 tankide andmise osas viimastel nädalatel suure surve all olnud. Saksa valitsus peaks allikate kinnitusel andma oma tankiotsusest teada enne reedel toimuvat Ramsteini Ukraina toetusgrupi riikide kohtumist.

Holland annab Ukrainale Patrioti õhutõrjesüsteemi

Madalmaade peaminister Mark Rutte kinnitas kohtumisel USA presidendi Joe Bideniga, et Holland annab samuti Ukrainale Patrioti õhutõrjesüsteemi, teatas De Telegraaf.

Varem on Patrioti õhutõrjesüsteemi lubanud Ukrainale anda USA ja Saksamaa. Varem teatas Bloomberg, et Holland kaalub süsteemi andmist.

Hollandi relvajõud asusid Patrioti süsteemi kasutama 1987. aastal. Patrioti õhutõrjesüsteemiga saaks tulistada alla ka ballistilise trajektooriga rakette, mida teiste õhutõrjesüsteemidega alla tulistada ei saa.

Euroopas kasutavad Patrioti õhutõrjesüsteemi Saksamaa, Hispaania ja Holland.

Kindral Milley kohtus Valeri Zalužnõiga Poola-Ukraina piiri lähistel

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley kohtus Poola-Ukraina piiri lähistel täpsustamata kohas oma Ukraina ametikaaslase Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõiga, teatas The Washington Post.

See on esimene kahe kindrali näost näkku kohtumine.

My first personal meeting with #GenMilley, Chairman of @thejointstaff happened in .

Extended my gratitude for the unwavering support & assistance provided by & allies to .

Outlined the urgent needs of the #AFU meeting which will accelerate our Victory. pic.twitter.com/A7e3pzODNR — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 17, 2023

USA relvajõudude esindaja kolonel David Butleri sõnul algas kohtumine pärastlõunal ja kestis paar tundi. Kohtumine korraldati, kuna selgus, et Zalužnõi ei saa isiklikult NATO kohtumisel kolmapäeval osaleda. Kohtumisel arutati Ukraina relvastuse ja väljaõppe vajadusi ning sõjalist olukorda Ukraina sõjatandril.

Päev varem külastasid Kiievit mitmed USA kaitse- ja välisministeeriumi kõrged ametiisikud, kes kohtusid Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja teiste tähtsate Ukraina ametiisikutega.

Kindral Milley ei ole isiklikult Ukrainas käinud. USA ametliku poliitika kohaselt viibivad Ukrainas ainult need USA relvajõudude liikmed, kes on määratud tööle USA saatkonda Kiievis.

Ukraina õhuvägi: Venemaa ründas Kiievit laupäeval S-400 õhutõrjeraketiga

Ukraina kaitsejõudude õhuväe esindaja Juri Ignat teatas Ukraina meediale, et laupäeval 14. jaanuaril ründas Venemaa Ukraina pealinna Kiievit S-400 õhutõrjerakettidega Brianski oblastist.

Varem on Venemaa kasutanud Ukraina vastu maapealsete sihtmärkide jaoks modifitseeritud S-300 õhutõrjerakette, meenutas Ukrainska Pravda.

Kuna S-400 raketid on ballistilise trajektooriga, siis ei suuda Ukraina õhutõrje neid alla tulistada võtta. Ignati kinnitusel teeb õhuvägi tööd, et sellele ohule vastumeetmeid leida.

Ukraina peastaabi teatel tulistati alla Vene Su-25 hävituslennuk

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas teisipäeva õhtul, et ukraina sõdurid tulistasid alla Vene Su-25 hävituslennuki.

Peastaap tõi ka esile, et Vene okupatsioonivõimud üritavad okupeeritud alade ukrainlasi Ukraina infoallikatest isoleerida. Näiteks on peale Ukraina telekanalite keelustamise muudetud mobiilside selliseks, et see töötab ainult Vene telekomi operaatorite abil.

Samuti väideti, et Vene okupatsioonivõimud on asunud aktiivselt otsima Vene relvajõudude desertööre okupeeritud aladelt.

Milley külastas esmaspäeval Ukraina sõdurite väljaõppekeskust Saksamaal, iga kuu õpetatakse välja 500 Ukraina sõdurit

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley külastas esmaspäeval USA sõjaväebaasi Saksamaal Baierimaa liidumaal Grafenwoehris, kus õpetatakse välja Ukraina sõdureid, kes tulid õppima Bradley lahingumasinate kasutamist.

USA tahab iga kuu õpetada välja hinnanguliselt 500 Ukraina sõdurit, teatas USA militaarväljaanne Stars and Stripes. Mitmed Bradley masinate kasutamist õppima tulnud Ukraina sõdurid saabusid Saksamaale otse rindelt.

Ukraina sõdurite väljaõpe algas väljaande teatel päev enne Milley visiiti.

Kindral Milley sõnul suunduvad sõdurid peale väljaõpet taas rindele viie kuni kaheksa nädala jooksul, vahendas Associated Press.

USA relvajõud õpetavad ukrainlasi eri relvaliike koos kasutama (combined arms warfare) pealetungide läbiviimisel ehk kuidas paremini teha koostööd üksuste vahel, kasutades toetuseks ka suurtükke ning raskesõjatehnikat.

Milley rõhutas teel Euroopasse ajakirjanikele, et see väljaõpe on ülioluline koos uue antava relvastusega aitamaks Ukraina relvajõududel oma riigi territooriumi vabastada. Milley sõnul on oluline, et uus relvastus jõuaks ukrainlasteni enne kevadvihmasid.

Ameerika Ühendriigid on siiani õpetanud välja 3100 Ukraina sõdurit eri relvasüsteemide kasutamise ja hooldamise osas. Ka teised oma relvastust annetanud riigid on õpetanud Ukraina sõduritele nende kasutamist.

Saksamaal Ramsteini õhubaasis toimub reedel 20. jaanuaril Ukraina kontaktgrupi kohtumine, mille käigus arutavad Ukrainale antavat relvaabi Ukraina liitlased ja partnerriigid. Kohtumisel osaleb ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Ukraina väitel ei luba Venemaa Punasel Ristil külastada ukrainlastest sõjavange

Ukraina parlamendi inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsi sõnul ei luba Venemaa siiamaani Punasel Ristil külastada ukrainlastest sõjavange, kes on Vene relvajõudude valduses.

Venemaal Belgorodi oblastis kärgatasid taas plahvatused

Ukraina kirdeosaga külgneva Venemaa Belgorodi oblasti juht teatas teisipäeva varahommikul, et piirkonnas oli kuulda plahvatusi. Oblasti juht Vjatšeslav Gladkov teatas, et tööle läks õhutõrjesüsteem. Belgorodi on ka varem raputanud mitu plahvatust.

Dnipros Vene raketirünnakutes hukkunute arv tõusis 45-ni, orvuks jäi viis last

Venemaa raketirünnakus Dnipro vastu 14. jaanuaril hukkunute arv on tõusnud 45-ni, sh hukkus kuus last. Veel 20 inimest on jäänud kadunuks. Rusude alt päästeti 39 inimest, sh kuus last. Veel 79 inimest sai viga, sh 16 last.

Algselt kadunud jäänud 47 inimesest leiti surnuna 23, neli inimest leiti elusana sugulaste juurest või haiglatest, vahendas Ukrainska Pravda.

Otsingud rusude alt on nüüdseks lõppenud. Ukraina politsei teatel jäi rünnaku tõttu orvuks viis last, vahendas CNN.

Kuleba kutsus Euroopa parlamenti üles toetama Vene sõjakuritegude eritribunali

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kutsus Euroopa parlamenti üles toetama Vene agressioonikuriteo eritribunali loomist vastava resolutsiooniga sel nädalal.

I call on members of the European Parliament to support the establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine by passing a relevant resolution this week. No impunity for Russia's political and military leadership. They must be held accountable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 17, 2023

Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovõtš astus Dnipro raketirünnaku kommentaaride tõttu tagasi

Arestovõtš väitis, et Dnipros elamusse lennanud rakett oli Ukraina vägede poolt alla lastud. Kiievi teatel tabas elumaja Venemaa rakett Kh-22, mille allatulistamise võimekus Ukrainal puudub, vahendas The Guardian.

Arestovõtš vabandas oma kommentaaride pärast ja palus Dnipro elanikelt vabandust.

Teisipäeva pärastlõunal kinnitati, et Arestovõtš on ametist vabastatud, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa raketirünnakus Dnipro vastu on viimastel andmetel hukkunud vähemalt 45 inimest.

Ukraina kõrge riigiametnik Kõrõlo Tõmošenko teatas teisipäeval, et päästjad leidsid elumaja rusudest veel ühe lapse surnukeha.

Haavisto kinnitas, et Soome on valmis Ukrainat varustama Leopard 2 tankidega

Soome välisminister Pekka Haavisto osaleb Davosi majandusfoorumil.

"Praegu on käimas arutelud selle üle, mida saaksime Euroopa Liidus veel Ukraina abistamiseks ära teha. Arutelu Leopard tankide üle käib. Loodan, et see otsus saab teoks ja Soome on kindlasti valmis selles toetuses andma oma osa," ütles Davosis viibib Haavisto.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Šoigu: Vene sõjaväereformid kestavad 2026. aastani

Vene kaitseminister Sergei Šoigu kinnitas, et detsembri lõpus välja kuulutatud Vene relvajõudude suurendamine 1,5 miljoni sõdurini kestab kuni 2026. aastani, teatas Ria Novosti.

Koos relvajõudude suurendamisega luuakse ka eraldi Moskva ja Leningradi sõjaväeringkonnad ning uus armeekorpus Karjalas. Nii Karjala kui Leningradi oblast asuvad Soome piiri ääres ning Soome on esitanud taotluse liituda NATO-ga tulenevalt Vene agressioonist Ukraina vastu.

Täpsemalt vastavas ERR-i loos.

Ukraina luure: Putin käskis Gerassimovil Donbassi märtsiks vallutada

Venemaa president Vladimir Putin käskis agressioonisõja uueks juhiks määratud Valeri Gerassimovil märtsiks Donbassi piirkond ehk Donetski ja Luhanski oblast täielikult vallutada, ütles Ukraina kaitseministeeriumi luuredirektoraadi pressiesindaja Andri Jusov.

Wagneri palgasõdurid väidavad, et vallutasid Soledari raudteejaama. Sili raudteejaam asub Soledari läänepoolses osas ning on administratiivselt linna tuumikust eraldi enklaav.

ISW teatel üritavad Vene väed nüüd Bahmutit ümber piirata. Seepärast võib Venemaa suurendada rünnakuid ka Bahmuti edelaosas.

Briti kaitseminister: 2023. aastal õpetatakse välja 20 000 Ukraina sõdurit

Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace kinnitas esmaspäeval Briti parlamendile, et 2023. aastal saab Suurbritannias väljaõppe 20 000 Ukraina sõdurit.

A further 20,000 Ukrainian recruits will be trained in the UK this year.



The Defence Secretary @BWallaceMP updated the House of Commons today on the support the UK is providing alongside our international partners. pic.twitter.com/WxdoHfeLpq — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 16, 2023

ISW: Vene sõjablogijad pole Gerassimovi ametisse määramist teravalt kritiseerinud

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel pole Venemaa marurahvuslased ja sõjablogijad Gerassimovi ametisse määramist teravalt kritiseerinud. Blogijad leiavad, et Venemaa kaitseministeerium suurendas oma rolli sõja juhtimisel. Blogijad tõid välja, et kaitseministeeriumi ja Wagneri grupeeringu vahel valitsevad teravad pinged.

Blogijad loodavad samuti, et Gerassimov jätkab raketirünnakute korraldamist Ukraina energiataristu pihta.

Gerassimov määrati Vene vägede Ukraina agressiooni juhiks 11. jaanuaril.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 870 sõdurit ja 11 jalaväe lahingumasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 116 950 (võrdlus eelmise päevaga + 870);

- tankid 3121 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 6215 (+11);

- lennukid 286 (+0);

- kopterid 276 (+0);

- suurtükisüsteemid 2104 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 441 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 220 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1872 (+0);

- tiibraketid 749 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4877 (+7);

- laevad / paadid 17 (+0);

- eritehnika 190 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.