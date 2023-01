Belgrad tahab, et Wagner lõpetaks serblaste värbamise sõtta Ukraina vastu

Serbia tahab, et Vene palgasõdurite grupeering Wagner ei värbaks enam serblasi sõtta Ukraina vastu. Wagneri asutaja väitel ei ole Wagneri koosseisus serblasi. BBC teatas samas, et Wagner avas hiljuti Serbias oma keskuse.

Serbia president Aleksandar Vučić nõudis, et Venemaa ei lubaks enam palgasõdurite grupeeringul Wagner Serbia kodanikke värvata sõtta Ukraina vastu.

Vučić juhtis tähelepanu, et Vene veebilehtedel ja sotsiaalmeedias on avaldatud serbiakeelseid reklaame, milles kutsutakse üles serblasi ühinema Wagneri palgasõdurite grupeeringuga. Serbia president rõhutas, et Serbia seaduste kohaselt ei tohi riigi kodanikud osaleda välismaistes relvakonfliktides.

Varem teatas Serbia siseminister Miloš Vučević, et riigi õiguskaitse- ja luureametid uurivad väiteid Serbia kodanike Vene-Ukrainas sõjas osalemise kohta.

Wagneri asutaja Jevgeni Prigožin rõhutas, et palgasõdurite grupeering "pole kunagi Serbias käinud". Prigožini väitel pole praegu Wagneri koosseisus serblasi juba pikalt olnud.

Detsembri alguses teatas meedia, et Wagner avas Serbias "sõpruse ja koostöö keskuse," meenutas BBC venekeelne teenistus.

Politico teatas jaanuari alguses, et Wagner on asunud suurendama värbamistegevust mitmes riigis, sh Kesk-Aafrika Vabariigis ja Serbias.