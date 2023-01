Sõja 330. päev: Vene väed ei kontrolli täielikult Soledari, võitlus jätkub

Oluline teisipäeval, 19. jaanuaril, kell 20.42:

- Meedia: USA uues relvaabi paketis on Strykeri lahingumasinad, veel Bradleysid ning uued pikamaa raketid;

- WSJ: Saksamaa ei taha anda Ukrainale tanke enne, kui USA seda teeb;

- USA: Vene väed ei kontrolli täiel määral Soledari, võitlus jätkub;

- Leedu kaitseministri sõnul teatavad reedel mitu riiki, et saadavad Ukrainasse Leopardi tankid;

- NYT: USA on nüüdseks avatud mõttele, et Ukraina ründab Krimmi poolsaart;

- ISW: Venemaa valmistub pikaks sõjaks ning Prigožin kritiseerib üha enam Vene kaitseministeeriumit;

- Briti luure: Venemaa kaalub T-14 Armata tankide saatmist Ukraina rindele;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 760 sõdurit ja 14 suurtükisüsteemi.

Taani saadab Ukrainale 19 Caesari haubitsat

Taani teatas neljapäeval, et saadab Ukrainale 19 Prantsusmaal toodetud Caesari haubitsat.

"Oleme ukrainlastega Caesaride asjus pidevalt suhelnud ja mul on hea meel, et saime Taani parlamendilt toetuse, et annetada need Ukrainale," ütles Taani kaitseminister Jakob Ellemann-Jensen.

Suurbritannia saadab Ukrainale 600 Brimstone'i raketti

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles neljapäeval, et riik saadab Ukrainale 600 Brimstone'i raketti.

Need on moodsad laserjuhitavad raketid, mis on mõeldud vastase tankide ja soomukite hävitamiseks. Briti armee kasutas neid rakette Afganistanis ja Liibüas.

Leedu kaitseministri sõnul teatavad reedel mitu riiki, et saadavad Ukrainasse Leopardi tankid

Saksamaal Ramsteini õhubaasis toimub reedel 20. jaanuaril Ukraina kontaktgrupi kohtumine, mille käigus arutavad Ukrainale antavat relvaabi Ukraina liitlased ja partnerriigid.

"Mõned riigid saadavad kindlasti Leopardid Ukrainasse, see on kindel," ütles neljapäeval Leedu kaitseminister Arvydas Anusauskas.

Kadõrov kritiseeris taas Venemaa sõjaväe juhtkonda

Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov kritiseeris taas Venemaa sõjaväe juhtkonda. Venemaa kaitseministeerium keelas hiljuti oma sõduritel habemete kandmise. Kadõrov kritiseeris seda korraldust teravalt ja ütles, et see määrus solvab tema sõdureid.

Keeldu jõudis kritiseerida juba ka Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin. Tema sõnul on see korraldus absurdne, vahendas Reuters.

Meedia: USA uues relvaabi paketis on Strykeri lahingumasinad, veel Bradleysid ning uued pikamaa raketid

USA uusimas relvaabi paketis on Strykeri lahingumasinad, kinnitasid allikad CNN-ile. Allikate kinnitusel pole sõjalise abi paketi sisu lõplikult paigas, kuid see võidakse teatavaks teha enne nädala lõppu.

The Washington Posti allika kinnitusel antakse Ukrainale kuni 100 Strykeri lahingumasinat.

Abipakett saab olema senistest relvaabi pakettidest suurim, koguväärtusega 2,5 miljardit dollarit. Peale Strykerite on paketis veel täiendavad Bradley lahingumasinaid. Stryker on ratastega ning Bradley roomikutega. Samuti antakse Ukrainale veel miinivastaseid sõidukeid (MRAP - Mine-Resistant Ambush Protected), mida USA väed kasutasid lõhkeseadeldiste suure ohu tõttu ohtralt Iraagis.

Selles abipaketis veel ei sisaldu tanke ega pikamaa ATACMS-i rakette (lennuulatusega ligikaudu 300 kilomeetrit), kinnitasid allikad. Samas on plaanis Ukrainale anda veel HIMARS-i moona.

Politico allikate kinnitusel antakse uuest relvaabi paketist teada reedel ning selles sisalduvad tõenäoliselt GLSDB-raketid (Ground-Launched Small Diameter Bombs), mille lennuulatus on kuni 160 kilomeetrit.

Briti meedia teatas eelmisel sügisel, et selliste rakettide andmist kaalutakse.

Kuigi GLSDB lennuulatus on väiksem kui ATACMS-i rakettidel, siis on see ikkagi pikem kui HIMARS-i mitmikraketiheitjatelt välja tulistatavad GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), mida Ukraina kasutab praegu. GLSDB maksimaalse lennuulatuse pani kaardile sõltumatu analüütik Defmon.

Approximate reach of the GLSDB pic.twitter.com/GM4jRRGgch — Def Mon (@DefMon3) January 18, 2023

GLSDB-rakettide lennuulatuses oleksid esimest korda praktiliselt kogu okupeeritud Ida-Ukraina ja osa Krimmi poolsaare põhjaosast. Esimest korda oleks Ukraina vägede laskeulatuses ka Luhanski linn ning selle ümbrus. Seni on Ukraina suutnud rünnata ainult neid sihtmärke, mis asuvad Donetski lähistel, kuna linn on rindejoonele väga lähedal.

Nõnda nagu GMLRS-i rakette saavad välja tulistada nii HIMARS-i mitmikraketiheitjad kui ka roomikutega M270 on need senise info kohaselt kasutatavad mõlema platvormiga.

WSJ: Saksamaa ei taha anda Ukrainale tanke enne, kui USA seda teeb

Saksamaa ei saada Ukrainale enda Leopard 2 tanke ega luba enda Leopard 2 tanke Ukrainale saata liitlastel, kes on valmis neid andma enda varudest, teatas Saksa valitsusallikatele tuginedes The Wall Street Journal.

Erinevatel NATO riikidel on kollektiivselt inventaris üle 2000 Leopard 2 tanki, hindas Londonis paiknev Rahvusvaheline Strateegiliste Uuringute Keskus (IISS).

Poola, Soome ja Taani on teatanud, et on valmis saatma Ukrainale enda Leopardi tanke, kui Berliin annab selleks loa. Seni on Ukrainale moodsaid lääne tanke andnud ainult Suurbritannia, lubades Ukrainale Challenger 2 tanke.

USA kaitsepoliitika valdkonna asekaitseminister Colin Kahl kinnitas kolmapäeval, et USA ei anna enda Abramsi tanke Ukrainale, kuid need on kallid, keerulised, nõudliku väljaõppega ja neid on raske hooldada. Kahli sõnul ei taha Pentagon anda Ukrainale varustust, mida nad ei saa ise remontida, varustada ega pikas plaanis majanduslikult ülal pidada.

USA on siiski optimistlik, et Saksamaa annab enda Leopard 2 tanke Ukrainale. USA kaitseminister Lloyd Austin kohtus hiljuti oma uue Saksa ametikaaslase Boris Pistoriusega Berliinis.

USA kõrgetasemelise kaitsevaldkonna eksperdi kinnitusel sobib Ukrainale Leopard 2 paremini, kuna see on kohe saadav.

Saksa kantsler Olaf Scholz on varem korduvalt rõhutanud, et koordineerib Saksa relvaabi andmist liitlastega ega tee ühepoolselt otsuseid.

Euroopa parlament kutsus üles looma eritribunali, mis mõistaks Venemaa juhtkonna üle kohut

Euroopa parlament kutsus neljapäeval Euroopa riike üles looma eritribunali, mis mõistaks Venemaa juhtkonna üle kohut, vahendas Deutsche Welle.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tervitas europarlamendi üleskutset. "Venemaa tuleb võtta vastutusele ja õiglus peab võitma," kirjutas sotsiaalmeedias Zelenski.

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock ütles esmaspäeval samuti, et rahvusvaheline üldsus peab looma eritribunali, mis mõistaks Venemaa juhtkonna üle kohut.

Zelenski kutsus taas lääneliitlasi üles tarnima Ukrainale rohkem relvastust

"Oleme sada korda rääkinud relvade nappusest. Me ei saa ainult võitlusvaimu peale loota," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski Davosi majandusfoorumil peetud videokõnes.

Zelenski rõhutas, et Ukraina on teinud kõik, et diplomaatia teel vabastada oma alad. Zelenski sõnul võib peagi oodata uut Venemaa raketirünnakut Ukraina linnade pihta.

Zelenski kinnitas, et Ukraina tahab vabastada Venemaa poolt 2014. aastal vallutatud Krimmi poolsaare.

"Krimm on meie meri ja meie mäed. Andke meile oma relvad ja me saame tagasi selle, mis kuulub meile," ütles Zelenski.

USA: Vene väed ei kontrolli täiel määral Soledari, võitlus jätkub

USa rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby kinnitas, et nende andmetel ei kontrolli Vene väed veel täiel määral Soledari ning lahingud linna pärast veel käivad, teatas Ukrinform.

NYT: USA on nüüdseks avatud mõttele, et Ukraina ründab Krimmi poolsaart

Joe Bideni administratsioon pole seni andnud Ukrainale relvastust, millega saaks Krimmi poolsaart rünnata. Peale mitmeid kuid kõnelusi Ukraina ametiisikutega on Valge Maja möönnud, et Ukraina peab saama relvastuse, millega saab Krimmi rünnata ja seda isegi siis, kui selline samm võib konflikti eskaleerida, vahendas The New York Times.

Krimmi poolsaarel asub kümneid tuhandeid Vene sõdureid ning arvukal hulgal Vene sõjaväebaase. Bideni administratsiooni sees on tekkinud arusaam, et kui Ukraina väed suudavad ohustada Venemaa kontrolli Krimmi üle, siis see paneb ukrainlased tulevikus Venemaa suhtes palju paremasse läbirääkimiste positsiooni kui kunagi toimuvad rahukõnelused.

USA valitsuses on vähenenud ka hirm, et Kreml kasutaks Ukraina vastu taktikalisi tuumarelvi, kuigi risk pole täiel määral kadunud.

Ukrainlased on siiani USA valitsusele rõhutanud, et Venemaa kasutab Krimmi teiste Ukraina vastu suunatud sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks, mistõttu on vajalik rünnata seal asuvaid Vene sõjalisi rajatisi.

Kontroll Krimmi poolsaare üle võimaldas Vene vägedel tungida kiirelt täieulatusliku invasiooni alguses Lõuna-Ukrainasse, tõi esile üks USA ametiisik.

Lehe kinnitusel kohtuvad USA ja Ukraina sõjaplaneerijad sel nädalal Saksamaal, et Ukraina järgmist vastupealetungi läbi mängida.

Ukraina valitsus kardab, et Ukraina ei suuda riigina ellu jääda, kui Venemaa pommitamine jätkub veel aastaid ning seega ei jää neil muud üle, kui rünnata Krimmi poolsaart. USA allikate hinnangul ei suuda Ukraina väed veel Krimmi tagasi vallutada, kuid suudavad selle hoidmise Venemaa jaoks keeruliseks muuta.

"Ilma Krimmita laguneb kogu see asi laiali," ütles president Barack Obama ajal Pentagonis töötanud Evelyn Farkas.

Ukraina tankikomandör: Vene T-90 maha võtmiseks on vaja kolme Ukraina tanki või head õnne

Ühe Ukraina tankikompanii komandör ütles intervjuus The Timesile, et Venemaa T-90 tanki ei tasu alahinnata ning selle vastu minnes peab olema kas arvuline ülekaal (kolm tanki ühe vastu) või väga hea õnn.

Vene T-90 tank võeti Venemaal kasutusele peale Nõukogude Liidu kollapsit ning Vene relvajõududes on neid piiratud hulgal. Samuti on seda tüüpi tanke eksporditud eri riikidele. Tank arendati välja T-72 baasil.

ISW: Venemaa valmistub pikaks sõjaks ning Prigožin kritiseerib üha enam Vene kaitseministeeriumit

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul näitab kolmapäevane Vene presidendi Vladimir Putini kõne Leningradi blokaadi aastapäeval, et ta pole enam kindel oma võimes Vene inforuumi kujundada.

Putin kordas kõnes oma vanu klišeesid ning ei teatanud ühestki uuest algatusest ega mobilisatsioonist, mida mitmed Vene sõjablogijad varem arvasid.

Mõttekoda rõhutas, et Putin on loobunud mitmest võimalusest avalikult sõna võtta, näiteks ei pidanud ta oma tavapärast kõne Vene Föderatsiooninõukogule.

ISW analüütikute hinnangul püüab Putin üha enam mässida oma "sõjalist erioperatsiooni" Teise maailmasõja mütoloogiasse, et suurendada Vene inimeste toetust sõjale Ukraina vastu.

ISW rõhutab, et Vene valitsus eitab jätkuvalt Ukraina riigi suveräänsust ning on sisuliselt välistanud Ukrainaga läbirääkimised, rõhutades vajadust pidada kõnelusi hoopis lääneriikidega, kes nende sõnul Ukrainat kontrollivad.

Mõttekoda tõi ka esile, et Vene palgasõdurite grupeeringu Wagner asutaja Jevgeni Prigožin on muutunud Vene kaitseministeeriumi kritiseerimisel üha julgemaks.

Prigožin näiteks kritiseeris Vene kaitseministeeriumi nõuet mitte kasutada rindejoone lähistel isiklikke elektroonilisi seadmeid. Samuti kaitses Prigožin neid Vene sõdureid, kes ei järgi kaitseministeeriumi nõuet habe ära ajada. Wagneri asutaja juhtis tähelepanu, et habe on moslemitele ja õigeusku järgivatele meestele ajalooliselt tavapärane ning telefonid ja nutitahvlid on rindel infovahetuseks vajalikud.

Briti luure: Venemaa kaalub T-14 Armata tankide saatmist Ukraina rindele

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt kaalub Venemaa väiksel hulgal T-14 Armata tankide saatmist Ukraina rindele. Detsembri lõpus oli T-14 tanke näha väljaõppel Lõuna-Venemaal rajatises, mida seostatakse Ukrainas toimuvate sõjaliste operatsioonidega.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/HRZcI9ke7Y



#StandWithUkraine pic.twitter.com/VWcroX4ASx — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 19, 2023

Britid rõhutavad, et ka Vene meedias väidetakse, et T-14 tanke valmistatakse ette rindele saatmiseks.

T-14 tankide saatmine Ukrainasse on Venemaa jaoks kõrge riskiga otsus. 11 aastat arenduses olnud tanki kasutusele võtmine korduvalt veninud ja tootmine takerdunud. Samuti on selle tanki kasutuselevõtmine logistiliselt keeruline, kuna T-14 on suurem ja raskem kui teised Venemaa relvajõudude kasutuses olevad tankid.

Juhul kui T-14 saadetakse rindele Ukraina vastu, siis tehakse seda põhiliselt propaganda eesmärgil.

Üks T-14 tank jäi 2015. aastal Punasel väljakul ootamatult keset paraadi seisma.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 760 sõdurit ja 14 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 118530 (võrdlus eelmise päevaga + 760);

- tankid 3136 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 6235 (+10);

- lennukid 287 (+0);

- kopterid 277 (+1);

- suurtükisüsteemid 2122 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 442 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 220 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1882 (+6);

- tiibraketid 749 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4896 (+7);

- laevad / paadid 17 (+0);

- eritehnika 190 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.